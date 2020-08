Según abogado de la empresa intermediaria IME CONSULTING

Caso respiradores: Denuncian que Gobierno desconoce donde se encuentran los equipos

Lunes, 17 de Agosto, 2020

Ramiro Vega, abogado de la empresa intermediaria IME CONSULTING, que vendió a Bolivia los 170 respiradores cuestionados por sobreprecio, informó hoy al programa Antes del Mediodía de radio Fides que el Gobierno transitorio desconoce donde se encuentran los equipos en controversia.

El jurista aseveró que en ninguna parte de la carta enviada este último tiempo por la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) a la intermediaria IME CONSULTING, observa el precio de los respiradores, sin embargo el documento explica que no se recibió la totalidad de los equipos, “solo han podido encontrar 75 ¿qué quiere decir esto? El Gobierno confiesa que no sabe dónde están los respiradores que se les ha entregado”, aseveró.

Se apuntó al ministro de Gobierno, Arturo Murillo y a la presidenta Jeanine Áñez como los causantes de lo que calificó como una “irresponsabilidad administrativa”, al llevar algunos respiradores a un acto antes de verificar si los protocolos de recepción del producto estaban en regla.

“Los hemos perdido (los respiradores) y como ustedes no los han entregado a la AISEM sino al Ministro de Salud, acusamos incumplimiento (…), no saben dónde están, eso dice la carta”, explicó Vera.

Según precisó el jurista, el Gobierno justificó el desconocimiento de la ubicación de los respiradores argumentando que los equipos debieron ser entregados en Santa Cruz y no en Barcelona, España.

“¿Si no tienen todos los respiradores cómo pueden decir que no tienen todos los accesorios si no saben dónde está?”, cuestionó.

IME CONSULTING, mediante su abogado expresó su disponibilidad para encontrar una solución al problema de los 170 respiradores, en este marco, en las últimas horas se conoció que el Gobierno transitorio solicitó a la empresa proveedora de los equipos GPA Innova, la finalización del contrato y la devolución de los 2,2 millones de bolivianos invertidos en la adquisición.

“Si la fábrica va a devolver el dinero, va a pedir los respiradores que el Gobierno dice que ha perdido, entonces yo creo que el Gobierno boliviano va a hacer el ridículo planteando una demanda que implica la devolución”, sostuvo.

Así mismo aclaró que se desconocen a las nuevas autoridades de la AISEM, por lo que la comunicación de IME CONSULTING con esta instancia es casi inexistente, lo que dificultaría las conversaciones para hallar una solución que no afecte a las partes involucradas.

Si el Gobierno no justifica fallas técnicas reales en los equipos, la fábrica española no puede recibir los respiradores de vuelta, pese a ello, la factoría GPA Innova propuso de manera verbal que mediante IME CONSULTING se puedan entregar 170 nuevos respiradores completos y con el software especializado en tanto se encuentran los elementos desaparecidos.

“Están pidiendo los encuentren y renegociar sus equipos mientras tanto se entreguen los 170 productos nuevos”, explicó.

“GPA Innova estaría asumiendo el riesgo en caso de que no se encuentren (…) terminarían siendo un regalo los 170 (respiradores ofrecidos) en caso de que el Gobierno no los encuentre a cambio de que paguen a GPA Innova la totalidad del contrato”, dijo.

El abogado aseveró que el daño que está ocasionando el problema entre la empresa española y el Gobierno por la compra irregular de los respiradores es preocupante para GPA Innova ya que la factoría busca implementar su marca a nivel mundial.

“El daño económico que está ocasionando el Gobierno boliviano a la empresa es grande y lo que se está tratando de hacer es control de daños”, explicó a tiempo de lamentar que se maneje el caso de manera “política”.

Concluyó diciendo que el Estado no recibirá los 2,2 millones de bolivianos en forma efectiva en un plazo razonable o necesario. /Radio Fides