En el acto de ascenso a generales del Ejército

Áñez afirma que la salud es para todos y que está por encima de las diferencias políticas

Lunes, 17 de Agosto, 2020

Ref. Fotografia: La presidenta del Estado, Jeanine Áñez.

La presidenta Jeanine Áñez afirmó este lunes que la salud no tiene ideologías políticas porque es un derecho para todos por encima de cualquier diferencia y más aún ahora que la población sufre las consecuencias de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

"La salud no tiene ideologías políticas ni partidos; la salud, la vida y el oxígeno para los enfermos son derechos de todos y cada uno de los bolivianos; no importa el origen cultural, el departamento donde nacimos, el género al que pertenecemos y menos las ideas o creencias políticas que tengamos; no importa nuestras diferencias, porque la salud es para todos y está por encima de todas esas diferencias", manifestó.

Por eso, según la Jefa de Estado, el actual Gobierno ha hecho por la salud en pocos meses más de lo que se hizo en todos los gobiernos anteriores, sean de izquierda o de derecha.

"El gran olvido ha sido siempre la salud, pero ha llegado el momento de construir una Bolivia concentrada en la salud. Entre todos hicimos una cuarentena que ha salvado miles de vidas y no solo eso, también con gran esfuerzo hemos creado más de 7.500 puestos de trabajo en salud y hemos equipado hospitales de la mejor manera posible", remarcó.

En ese sentido, citó la habilitación de más de mil nuevas camas hospitalarias, más de 400 terapias intensivas, más de 170 mil pruebas de coronavirus, la instalación de 30 laboratorios para COVID-19 y la importación de más de 250 respiradores.

Pero se necesita "unidad para seguir luchando por la salud, unidad para seguir luchando por la vida, unidad como la unidad que inspira la rojo, amarillo y la verde (...) y unidad también para impulsar la economía", subrayó la Jefa de Estado, en el acto de ascenso a generales del Ejército, Armada y la Fuerza Aérea.

Recordó que en el ámbito económico, el Gobierno asumió varias acciones para enfrentar la crisis generada por la pandemia, por ejemplo, con la creación del pago de tres beneficios sociales (Canasta Familiar, Bono Familia y Bono Universal).

Ahora, "estamos reclamando a la Asamblea Legislativa que libere el dinero para pagar el cuarto bono, que es el Bono Salud. (Del mismo modo) hemos hecho las rebajas en los servicios, el diferimiento de los créditos e impuestos, hemos hecho el plan empleo, el plan salario, un plan de urgencia para crear empleo masivo en todo el país y hemos hecho el crédito 1,2,3", agregó la mandataria.

Asimismo, la autoridad se comprometió a seguir trabajando en otras medidas económicas "haciendo todo lo posible para ayudar a las familias y hogares bolivianos para salir adelante" de la crisis.