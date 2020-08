Análisis de la situación

Anticoncepción y planificación familiar en tiempos de COVID-19

Dato. El asesoramiento, la entrega de productos y servicios anticonceptivos, se han interrumpido y las mujeres con este escenario, están en desventaja.



La pandemia trajo consigo una reducción del uso de anticonceptivos, lo que ha provocado un aumento de embarazos no planificados. Además de las consecuencias visibles a la salud provocadas por la pandemia y el COVID-19, factores como la planificación familiar y el uso de métodos anticonceptivos, de corta y larga duración, también han sido afectados en los hogares bolivianos.

Situación. Muchas mujeres que usaban métodos anticonceptivos orales (ACO) o inyectables mensuales, se vieron limitadas de acceder a su compra de forma regular, dada la dificultad de movilizarse para acudir a las farmacias y el costo de las mismas; por la reducción de la actividad laboral y por ende de los ingresos familiares. Por otro lado, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo los de planificación familiar y de prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, también se redujo debido a la pandemia.

Factores. Según la Dra. Amparo Hayes, ginecóloga, obstetra y mastóloga, con 14 años de experiencia y médico obstetra del centro especializado en Ginecología Obstetricia y Neonatología- NATAL, esto se debe a distintos factores, entre ellos, a que la mayor actividad médica se concentra actualmente en atender a los casos de COVID-19 y las pacientes temen exponerse a la consulta médica por miedo al contagio, “Además, muy pocas tienen la posibilidad de llamar a su médico para ver cómo cambiar de método anticonceptivo, o informarse de la forma adecuada de uso de su método de planificación familiar”, reafirma la especialista.

Aumento de embarazos no deseados. De acuerdo a un una investigación realizada por el Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas (UNFPA), junto a Avenir Health, la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos y la Universidad Victoria de Australia; que revela que la pandemia de coronavirus puede tener un impacto catastrófico en la vida de millones de mujeres, la incapacidad de obtener anticonceptivos adecuados puede llevar a más de siete millones de embarazos no deseados, en todo el mundo, en apenas los próximos meses.

Alternativas. Entre las posibles soluciones para paliar esta problemática está la telemedicina, que según la especialista, si bien aún nueva en el país; es una buena herramienta para asistir a pacientes sin que estos se expongan. “La telemedicina hoy en día, se ha vuelto muy importante, ya que de esa manera, como médicos, somos accesibles a las pacientes; podemos despejar dudas, o aconsejar para mantener o iniciar métodos de planificación familiar. Si bien, muchos de nosotros ya hemos incursionado en ese campo, aún falta mucho camino para recorrer”, destaca Hayes.





La importancia de la anticoncepción

El acceso a la anticoncepción y la educación de pacientes en el conocimiento de su propio cuerpo y fisiología son esenciales y no deben negarse, incluso en tiempos de crisis mundial. La anticoncepción efectiva reduce significativamente la mortalidad materna al prevenir el embarazo no planificado y los riesgos inherentes asociados con el embarazo. La necesidad de anticoncepción podría aumentar a medida que las personas y sus parejas teman el efecto de COVID-19 en su salud, la salud de la posible descendencia y su futuro económico. A medida que el mundo se enfrenta a la nueva pandemia, en la comunidad de salud pública debe continuar brindando orientación y apoyo para garantizar que todas las mujeres, hombres y adolescentes puedan acceder a métodos anticonceptivos seguros y asequibles. La capacidad de acceder y continuar usando métodos anticonceptivos mejora la capacidad reproductiva de las mujeres, brindándoles autonomía, reduciendo embarazos no planificados, e impacta profundamente tanto a las mujeres como a sus familias en cuanto a la concepción de salud, empoderamiento y bienestar.

