Polémica

Suspenden compras de reactivos para pruebas PCR

Posición. La ministra de Salud, Eidy Roca anunció ayer que solicitó un informe acerca del proceso de compra.

Domingo, 16 de Agosto, 2020

La compra de los reactivos para pruebas PCR de coronavirus a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico se suspendió temporalmente. Así lo dio a conocer ayer la ministra de Salud, Eidy Roca.

La funcionaria solicitó un informe acerca del proceso de compra.

Denuncia. La decisión se toma luego que la Cámara Uruguaya de Comercio en Bolivia hizo pública una denuncia de un supuesto sobreprecio en la compra de 672.000 tests PCR para coronavirus de una empresa china, por un monto de 25 millones de bolivianos más que el ofrecido por un laboratorio de Uruguay, apuntó el medio televisivo Unitel. En la conferencia de prensa la autoridad dijo que se observó de manera preliminar que la empresa denunciante no cuenta con las certificaciones internacionales indispensables para su contratación y por eso fue que su propuesta fue rechazada. "Se puede observar que la empresa no había cumplido con uno de los requisitos ineludibles exigidos para poder calificar y adjudicarse el proceso de contratación: la certificación internacional", dijo Roca.

Posición. El director general ejecutivo de la AISEM, Hernán Pereira, informó que la empresa ATGen no presentó el formulario con las especificaciones técnicas de los reactivos. “La empresa sólo presentó un brochure de propaganda de la empresa, donde sólo incluye características técnicas de la oferta (reactivos para pruebas COVID-19) y no así el formulario de especificaciones técnicas donde está incluida la certificación de la FDA o Comunidad Europea que acredita la calidad de su producto. Sólo incluyeron un certificado del Ministerio de Salud de Uruguay, lo cual no fue requerido”, detalló en conferencia de prensa. Pereira aclaró que al no recibir el formulario de especificaciones técnicas no había elementos para poder valorar la calidad del producto de ATGen. En relación a la denuncia de la empresa uruguaya, el director de la AISEM indica que fue emitida por el canal incorrecto, ya que las empresas que tienen algún reclamo pueden hacerlo al financiador, en este caso el Banco Mundial.

