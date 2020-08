Tras promulgación de la Ley de las elecciones

COB levanta los bloqueos en el país

Protestas. El cuarto intermedio de los movilizados será hasta el 18 de octubre. TSE acelera organización del proceso de votación.

Sábado, 15 de Agosto, 2020

Luego de 13 días de bloqueo de caminos y protestas en más de 100 puntos del país por las Elecciones Nacionales, con consecuencias fatales en varios hospitales por falta de insumos y oxígeno, la Central Obrera Boliviana (COB) levanta las movilizaciones.

Respiro en la tensión. “A partir de la decisión que hemos tomado en el Comité Ejecutivo (de la COB), damos un cuarto intermedio al conflicto a nivel nacional hasta el 18 de octubre, porque la lucha no termina, estamos más seguros hoy que nunca que después del 18 de octubre, día de las elecciones, no van a querer hacer el traspaso de mando, hoy estamos viendo una realidad, muy conscientes de lo que está viviendo nuestro país”, manifestó el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.

Indicó que el pueblo ganó con los bloqueos porque permitió aprobar cuatro leyes, entre ellas la de Elecciones Generales para el 18 de octubre, que no da posibilidad a cambiar la fecha. “Para nosotros, haciendo un análisis profundo, no iba a haber elecciones ni el 18 de octubre, porque simplemente era con una resolución, tampoco había el monto económico, los fondos económicos para llevar las Elecciones Nacionales, porque el Poder Ejecutivo no los había aprobado, nos estaban mintiendo, le estaban mintiendo al pueblo boliviano, y no de ahora, sino desde que se ha posesionado este Gobierno”, apuntó.

Situación. La COB junto al Pacto de Unidad, que agrupa a las organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), inició el bloqueo nacional para exigir la realización de las elecciones el 6 de septiembre y no así su aplazamiento para octubre como lo había determinado el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ante la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia del coronavirus.

Después de varios días con la medida extrema, donde los manifestantes impedían el paso a los camiones con oxígeno, medicamentos y alimentos obstaculizando las vías con piedras y dinamitando cerros, el pasado jueves, la presidenta del Estado, Jeanine Áñez, promulgó la ley para la realización de las Elecciones Generales. Tres horas después, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, ratificó la fecha de los comicios el domingo 18 de octubre.

Vía libre a la organización. Por su parte, el presidente del TSE, Salvador Romero, dio por cerrado el debate por la fecha de las elecciones y afirmó que la determinación de que el 18 de octubre se realicen los comicios da certeza al país. "Aquellas demandas para que la elección se adelante planteadas por los movimientos sociales o que la elección se retrase propuesta por algunos sectores cívicos son una debate que ya ha quedado clausurado", afirmó Romero.

Señaló que lo importante es que se ha fijado el 18 de octubre como una fecha definitiva, inamovible e impostergable para el proceso eleccionario.

Romero indicó que en ese sentido se está trabajando en las medidas que se tomarán para la jornada electoral. Entre ellas se plantea la ampliación del tiempo de votación de 8 de la mañana a 5 de la tarde y que además, se aplicaría una medida para evitar la aglomeración de las personas.

Puntualizó que se tendría dos segmentos de votación de acuerdo al número final del carnet de identidad. Es decir que los dígitos de 0 a 4 podrán votar entre 8 de la mañana a 12:30 del medio día, mientras que los dígitos de 5 a 9 podrán sufragar de 12:30 a 5 de la tarde.

Resistencia a la pacificación. Pese a a la posición de la COB, algunas organizaciones sociales que formaron parte de las movilizaciones, se resisten a dar vía libre a la pacificación, más al contrario ratifican sus protestas.

Un cabildo realizado este viernes en la ciudad de El Alto determinó seguir adelante con las medidas de hecho, hasta que el Gobierno de Jeanine Áñez abandone el Palacio de Gobierno.

En la resolución, consideraron una burla la espera que fijó el TSE para los comicios.

El argumento de los movilizados consiste en que, según afirman, el Gobierno ha dejado a la población sin sus derechos a la salud, educación, economía y elecciones.

Asimismo, se desconoció la representación de la COB y el Pacto de Unidad, entidades a las cuales calificaron de traidoras.

En la misma línea, la Confederación Sindical de Mujeres de las Comunidades Interculturales de Bolivia decidió desconocer a Juan Carlos Huarachi.

Desde un punto de bloqueo, Angélica Ponce, ejecutiva del sector, aseguró que las bases han perdido credibilidad en el dirigente cobista como en los legisladores del MAS y manifestó que si el Gobierno quiere dialogar debe invitarlos a través de una carta. Mientras tanto recalcó que las medidas de presión se mantendrán en las carreteras del país. “Las mujeres interculturales no negociamos encima de los muertos, ni de los detenidos. Estos señores (Huarachi y compañía), han jugado con el pueblo boliviano (…). Hemos visto que se han hecho la burla estos dirigentes, se han hecho sus autoatentados, no han cumplido lo que las bases hemos ordenado”, argumentó la dirigente.

11 de octubre

Fue la fecha que pedía la COB para realizar las Elecciones Nacionales.

12 Días de protestas

Se llevaron adelante en el país en medio de la pandemia.

Cívicos de Santa Cruz salieron a desbloquear

Tal como lo anunció hace días, el Comité Pro Santa Cruz, partió ayer cerca del medio día, a “desbloquear las rutas” que fueron cerradas por los bloqueos de los movimientos sociales que se oponen a la postergación de las elecciones. “El Comité Pro Santa Cruz, unido al pueblo y a sus instituciones, sale a desbloquear las carreteras del departamento. El primer punto a desbloquear es la zona de Tiquipaya”, informó el Comité Cívico a través de cuenta oficial en el Twitter.

Sin embargo, la caravana de cívicos dio por finalizado su recorrido tras conocerse la determinación de la COB y su disponibilidad de levantar los bloqueos en las carreteras del país.

