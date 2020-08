Piden ayuda a las autoridades

Municipios cruceños se declaran en desastre por sequías

Ayuda. Desde la Gobernación ya anunciaron que se encuentran realizando la documentación adecuada para auxiliar a los municipios afectados por el fenómeno.

Sábado, 15 de Agosto, 2020

Los municipios de Boyuibe, Cuevo, Lagunillas, Cabezas, Vallegrande y San Ignacio, del departamento de Santa Cruz fueron declarados en desastre en las últimas horas a causa de las sequías que azotan a la región. La directora del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Tatiana Áñez, informó que el Comité de Crisis trabaja conjuntamente con las autoridades locales para asistir con la ayuda necesaria.

Prevención. Desde el COEM se recomendó evitar las quemas como actividad previa a la siembra para evitar los incendios forestales. “Es importante llegar a la conciencia de nuestra gente en los municipios, evitar las quemas porque tenemos municipios declarados en desastre por sequía, estamos en la elaboración de documentación para poder atender a estos municipios”, explicó.

Dato. La presencia de amenazas por sequía tiene su máxima expresión en la zona sur del departamento de Santa Cruz, en sectores de la Cordillera Oriental, el Sub Andino y la Llanura Chaco Beniana que conforman la provincia Cordillera. Existen otros sectores con amenaza de sequía en menor grado pero que no constituyen concretamente como zonas con amenaza de sequía en los términos antes referidos (Zonas de los Valles de la Cordillera Occidental y de la Chiquitanía). Sin embargo se ha considerado incorporar la zona de los valles de la Cordillera Occidental y Sub Andino, por presentar indicadores con mayores probabilidades de presencia ocasional de sequía que la zona de la Chiquitanía.

40 Millones

Son los que se han declarado en desastre a raíz de la sequía en sus territorios agrícolas.

El Día eldia@eldia.com.bo