El sector financiero alerta riesgos en la economía

Dato. Sin embargo, al 30 de junio de 2020, las variables del sistema financiero mostraron un comportamiento positivo con crecimiento del 4,6 %.

Viernes, 14 de Agosto, 2020

El sector financiero nacional representados a través de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (ASOFIN) y las Cooperativas de Ahorro y Crédito, alertan un grave riesgo no solo con el Sistema Financiero, sino con la reactivación económica de las empresas y las personas.

Por ese motivo expresan su desacuerdo con la Ley 720/2019, sancionada por el Senado de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que modifica la Ley de Diferimiento del Pago de Créditos, ampliándola hasta el 31 de diciembre del 2020.

“Esta determinación ampliará la crisis sanitaria y económica, la que pondrá en riesgo no sólo al sistema financiero nacional, que se constituye en un pilar fundamental de la salud del Estado, sino también a la economía de las empresas y personas, quienes tendrán ahora, más que nunca, necesidades de apoyo financiero para superar la crisis en la que se está sumiendo a nuestro país”, menciona el comunicado hecho público.

Una norma forzada. Las instituciones que aglutina el sector, esta ley ha sido sancionada en el Senado con criterios políticos y electorales de corto plazo, sin tomar en cuenta el ordenamiento jurídico y constitucional, ni sus potenciales efectos.

En la misma línea, el economista Germán Molina, señaló que el diferimiento a diciembre no es viable financieramente y menos económicamente, dado que está orientado a destruir totalmente la economía del país y provocar un colapso financiero. El experto, enfatiza que no es poco, lo que se viene, si la presidenta del Estado, Jeanine Áñez, promulga la norma, por lo que sugiere no hacerlo y más bien remitir un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.

“Va en contra de la economía de los 11 millones de habitantes que en mayor o menor grado tienen sus ahorros en las diferentes entidades financieras del país. El problema es: cuando un depositante vaya a los bancos para retirar su dinero, no lo podrá hacer, porque las entidades financieras no cuentan con esos recursos, cuya cartera fue colocada en créditos”, argumenta Molina.

Trabajo en cuarentena. Según el comunicado del sector, durante los últimos meses las entidades de intermediación financiera han atendido favorablemente las solicitudes de diferimiento y reprogramación de aquellos prestatarios que, producto de la emergencia sanitaria, tienen dificultades en cumplir con sus obligaciones, priorizando preservar la salud económica y financiera de sus clientes.

Las empresas y personas, no solo requieren del diferimiento de cuotas, sino de reprogramaciones, refinanciación y la inyección de nuevos recursos para reactivar sus actividades económicas, lo que se logra recuperando préstamos de quienes cuentan con capacidad de pagar, y destinando esos recursos hacia quienes han visto afectada su capacidad en esta coyuntura.

“Es importante recordar que el sistema financiero nacional cumple una doble función al preservar y proteger los ahorros del público y, a su vez, inyectar dichos recursos en la economía a través de la otorgación de préstamos con criterios de prudencia. La ley sancionada afectará considerablemente la capacidad de apoyar la reactivación económica y generación de empleo, tan necesarias para superar la crisis que aqueja a la población”, mencionan los bancos, microfinanzas de desarrollo y las cooperativas.

“Convocamos a las autoridades nacionales a evaluar responsablemente el impacto de esta ley y a actuar deponiendo otros intereses que no respondan a precautelar el bien mayor que constituye la estabilidad económica y financiera del país”, cierra el comunicado.

