Núñez dice que 'grupos minoritarios' piden la renuncia de Áñez; el Mallku anuncia que seguirán los bloqueos

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aseguró hoy que son “grupos minoritarios” e impulsados por afanes políticos los que se movilizan pidiendo la renuncia de la presidenta del Estado, Jeanine Áñez.

“Es es un tema político, son grupos minoritarios que no le interesa la vida ni la salud de los bolivianos, no les interesa la economía. Lamentamos esta posición política y la rechazamos”, aseveró Núñez, tras ser consultado al respecto en conferencia de prensa.

La respuesta del Ministro llega después del anuncio de distintos sectores, sobre todo del departamento de La Paz, de mantener sus bloqueos y medidas de presión hasta lograr la renuncia de Áñez.

Por ejemplo, se conoció que la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, junto a otros sectores como la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas originarias de La Paz ‘Bartolina Sisa’, la Confederación de Trabajadores Mineros de Bolivia, las Fejuves de La Paz y El Alto, determinaron mantener los bloqueos hasta lograr la renuncia de Áñez y todo su equipo de trabajo.

En esa misma línea, hoy Felipe Quispe, el ‘Mallku’, fue tajante al afirmar que los campesinos continuarán movilizados hasta lograr la renuncia de la Presidenta del Estado.

"Con el nombre de Covid-19 nos engañan porque el Gobierno recibe solidaridad de otros países, pero ¿dónde está el dinero?, está en manos del Gobierno. Por eso pedimos la inmediata renuncia de la presidenta Jeanine Áñez", manifestó Quispe, según reportó Página Siete.

Admitió que si bien primero el pedido era que las elecciones no sean postergadas hasta octubre, ahora se pide la dimisión de Áñez, de quien considera que “engañó” al pueblo.

Asimismo, señaló que se pide el regreso a las clases presenciales, rechazando así la clausura del año escolar.

Sobre la emergencia sanitaria por el coronavirus, Quispe sostuvo que esa enfermedad no afecta a los indígenas. “Creo que no está diseñado para nosotros, creo que se han equivocado los que han lazado esa pandemia. Desde marzo no he visto ni un muerto en mi comunidad, no hay. No estoy mintiendo”, aseguró. /Oxígeno