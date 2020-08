Denuncia acoso político

Diputada alteña: “Me han pedido que deje mi curul del MAS, porque pienso diferente”

Miércoles, 12 de Agosto, 2020

Ref. Fotografia: La diputada Vargas fue elegida por circunscripción uninominal. Foto: Archivo

La diputada del MAS, representante de El Alto, Clery Vargas, denunció que nuevamente es objeto de acoso político en su bancada, debido a que piensa diferente respecto a los conflictos sociales y se adscribe a una línea conciliadora. Dijo que incluso le han pedido dejar su curul por esas diferencias.

La misma legisladora ya había denunciado en diciembre de 2019 que había sufrido acoso político y amenazas, cuando había observado la Ley de Garantías que pretendía aprobar su bancada.

En esta oportunidad, señaló que ha sufrido el acoso debido a su posición sobre a las medidas de presión que exigen elecciones antes del 18 de octubre. Sostuvo que todos quieren que haya comicios, pero ya habrá momento de hacer política, puesto que ahora se debe cuidar la salud y no exponer a la población a contagios en las manifestaciones.

Dijo que por ser “librepensante” y decidir con “la cabeza fría”, ya la acusan de ser “vendida” a la derecha. Denunció que colegas suyos, del propio partido, le han pedido dejar su curul del MAS, por ese tema.

“Quiero denunciar públicamente el fin de semana he sido otra vez discriminada, es decir he recibido acoso político de parte de dos colegas de bancada, lo voy a decir con nombre, Sonia Brito y Gabriel Miranda ya me han pedido que deje mi curul del Movimiento al Socialismo, porque pienso diferente. Es más ya ni me incluyen a los grupos de que tenemos de reuniones, porque todos me dicen que yo me he pasado la de derecha”, dijo Vargas en entrevista con el programa La Mañana en Directo de ERBOL.

En diciembre del año pasado, la diputada alteña ya había denunciado a Brito, a quien acusó de amenazarla por observar la ley de garantías.

Enfatizó que pensar diferente y con la “cabeza fría” no es ser de la derecha. Afirmó que comparte su opinión con vario de sus colegas, pero existe un amedrentamiento para que no hablen.

Vargas ratificó que no es el momento de convulsionar, porque además está “mal visto” hacer política en este momento. Aclaró que cuando llegue el momento de las elecciones el MAS tiene las de ganar.

“Yo les pediría todos los compañeros, hermanos que están haciendo estos bloqueando: este no es el momento, no deben salir a las calles, exponer a los hermanos y hermanas, se van a contagiar con este virus maldito”, recalcó.

/Erbol