Asesor del Ministerio de Salud

Sahonero demanda a grupos movilizados dejar de 'matar gente' ante la falta de oxígeno por los bloqueos

Miércoles, 12 de Agosto, 2020

Ref. Fotografia: El asesor del Ministerio de Salud, René Sahonero.

El asesor del Ministerio de Salud, René Sahonero, demandó este miércoles a los grupos movilizados dejar de "matar gente" ante la falta de oxígeno en los hospitales, debido a los bloqueos que persisten en las principales carreteras del país, que impiden el traslado de este insumo médico.

"A estos bloqueadores decirles, dejen de matar a la gente, no sabemos cuántos muertos más necesitan para que esto se solucione", manifestó.

Desde el 3 de agosto se iniciaron bloqueos en las carreteras del país, lo que ocasionó que más de 5.000 camiones se encuentran varados, lo que provocó un desabastecimiento de alimentos y la falta de oxígeno especialmente en los departamentos de Cochabamba, La Paz y Oruro, lo que ocasionó la muerte de varias personas.

Sahonero consideró que la situación que atraviesa el país es "crítica" ya que los hospitales no cuentan con el oxígeno necesario para atender a los pacientes que se contagiaron con el coronavirus COVID-19, además de las personas internadas por otras patologías.

Aseguró que los hospitales y el personal de salud realiza todo su esfuerzo para la atención de estas personas que requieren el oxígeno.

A su juicio, "no es justo" que el personal de salud brinde atención a los movilizados, luego de que se expusieron a masivos contagios durante estas manifestaciones.

"No es justo que se tenga que atender a estos indisciplinados, irracionales, ya no sé qué palabra utilizar, y siguen bloqueando. Los médicos ya no pueden hacer milagros ni el personal de salud", agregó. /ABI