Sectores sociales exhortan a la pacificación

Suman voces pidiendo cordura en las protestas

Movilizaciones. La Iglesia adelanta los diálogos. Defensoría del Pueblo se ofrece como mediador. CONADE considera que contramovilizaciones no ayudan.

Miércoles, 12 de Agosto, 2020

A diez días del inicio de las movilizaciones en todo el país, por la realización de las Elecciones Nacionales para septiembre, suman voces de sectores sociales pidiendo cordura en las protestas y dar por finalizado los bloqueos.

Acercamiento. El presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) y arzobispo de Sucre, Ricardo Centellas, informó que el Gobierno y algunos actores políticos ya han aceptado un diálogo promovido y convocado por la Iglesia para poder dar solución a la crisis política que está atravesando el país. “Esperamos que entre hoy y mañana se instale esta mesa de diálogo tan urgente para bajar la tensión social, para afrontar mejor el problema de la pandemia y sobre todo para arreglar las cosas entre bolivianos”, dijo el arzobispo.

Sin embargo, no detalló qué actores políticos han aceptado la invitación a un diálogo, solo dijo que el Gobierno ha sido uno de los primeros en aceptar. “Ya han dicho algunos (actores políticos) que van a participar, pero faltan y creo que tiene que ser un todo que se pueda reunir en torno a la mesa del diálogo. No es solamente unos cuantos, hay apertura de varios representantes, pero ojalá que los demás también tengan la misma actitud de participar de este diálogo”, manifestó.

Centellas considera que todavía no hubo un diálogo en el país por la pacificación. “Todavía no hubo un diálogo. No hay una actitud de todos para poder encontrarse y se lleve un diálogo totalmente franco para buscar la causa del problema eso todavía no hay. Se están haciendo consultas, se hacen ciertos acercamientos con una parte con otra parte, pero realmente un encuentro para entendernos como bolivianos todavía no hubo”, señaló el arzobispo Centellas.

Situación. Los bloqueos de carreteras que continúan en distintos puntos del país, exigen que las elecciones sean el 6 de septiembre, como estaba previsto originalmente y no el 18 de octubre como lo determinó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Las movilizaciones en el país, se han tornado más intensas en los últimos días y han generado que sectores sociales y civiles se pronuncien considerando los desbloqueos, además de los pronunciamientos de rechazo a las protestas, dentro y fuera del país.

Perjuicio. Por su parte, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) emitió ayer un pronunciamiento mediante el cual rechaza que sectores civiles salgan a enfrentamientos con los sectores movilizados porque consideran que el control de la violencia es función del Estado. “Rechazamos que sectores civiles salgan a enfrentar a los violentos, golpistas masistas e incluso terroristas, bloqueadores y provocadores, ya que ésta es una función del Estado”, señala el manifiesto del CONADE.

El CONADE considera que la solución a la crisis que vive el país debe darse desde una salida "política y la comunidad y organismos internacionales de forma objetiva e independiente deben acompañar, pronunciarse e instar a que la paz y los derechos humanos del colectivo de los bolivianos estén siempre por encima de todo interés político-partidario”.

El Comité se pronunció sobre la situación actual que vive el país en medio de amenazas de desbloqueos por parte de diferentes grupos civiles y organizaciones sociales. El fin de semana pasado se realizaron acciones y pronunciamientos desde la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) que tomó la inicitativa de levantar los bloqueos en algunas zonas de la ciudad de Cochabamba y otro grupo en la ciudad de La Paz denominado “Resistencia”, que pretendió desalojar la protesta y huelga de hambre instalada en frente del TSE, lo mismo en Santa Cruz donde un grupo de jóvenes activistas anunciaron que saldrán a desbloquear las carreteras, así también la Confederación de Cooperativas de Bolivia (CONCOBOL) advirtió con salir a desbloquear, el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA), Franklin Gutiérrez, anunció que se articulará con otros sectores para dar un plazo de desbloqueo.

Llamado humanitario. Desde la Defensoría del Pueblo, la titular Nadia Cruz, invocó a las organizaciones sociales a levantar el bloqueo nacional, pues se ha observado que dilata el transporte de insumos médicos y afecta a otras actividades económicas y personas. “La Defensoría del Pueblo llama a las organizaciones sociales, a los hombres y mujeres, que se encuentran hoy exigiendo respuesta a sus demandas, a suspender y levantar el bloqueo de caminos como muestra de un acto humanitario”, dijo Cruz.

Señaló que, además de la dilatación en la llegada de insumos médicos a centros hospitalarios, la medida de presión “encarece la canasta familiar, está provocando escasez, especulación de alimentos, ha provocado que vehículos de transporte pesado permanezcan en carreteras y dejan en el camino a hombres y mujeres que sobreviven y no forman parte de ninguna demanda”.

Cruz manifestó que las dirigencias sabrán reconocer que hay un perjuicio latente y que el mismo es padecido por las personas que menos recursos tienen.

A las autoridades y actores políticos, la defensora llamó “a despojarse de intereses particulares”, puesto que el momento requiere un liderazgo que gobierne para la integralidad de hombres y mujeres que componen Bolivia.

“No se necesita mano dura, castigo exclusión, Bolivia necesita diálogo y consenso”, apuntó.

Agregó que la Defensoría continuará gestionando, donde se le permita, pequeños procesos de diálogo a fin de coadyuvar al responder a las demandas urgentes.

Piden solución. En la misma línea, desde el MAS, el jefe de bancada en el Senado, Efraín Chambi, invocó a la Central Obrera Boliviana (COB) a que se levanten los bloqueos y se viabilicen las elecciones. “Invoco a la COB que a la brevedad posible pueda resolver esta problemática y levantar los bloqueos y también viabilizar las elecciones, caso contrario la Asamblea Legislativa va a cumplir su rol de poder legislar y garantizar un nuevo plazo al Órgano Electoral”, manifestó el senador.

Chambi recordó que el propio Evo Morales ya planteó considerar el Acta de Entendimiento, propuesto por el TSE, que garantiza elecciones el 18 de octubre. “El Movimiento al Socialismo, a través del presidente de la Dirección Nacional, nuestro hermano Evo Morales Ayma, hace tres días ha expresado que el bloqueo no es el camino para poder resolver las demandas. En segundo término, también ha expresado que se viabilice la fecha propuesta por Salvador Romero”, señaló.

El senador Chambi recalcó que el MAS no está con los bloqueos y que ahora ese tema depende del Pacto de Unidad y principalmente de la COB.

Pidió que la posición del MAS tenga eco en la dirigencia de la COB, puesto que ya existe desabastecimiento e incremento de precios que afectan a la economía popular.

11 Días

De bloqueos enfrenta Bolivia por el cambio de fecha de las elecciones.

ONU, UE y la iglesia expresan su apoyo al TSE

A través de un comunicado conjunto, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), la Unión Europea, y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su apoyo al TSE y llamaron a los sectores movilizados a desbloquear las rutas en bien de la convivencia pacífica del país. “Expresamos nuestro pleno apoyo al Tribunal Supremo Electoral y reiteramos nuestro acompañamiento a los esfuerzos que ha estado realizando para lograr consensos entre los actores políticos y sociales que contribuyan a fortalecer la institucionalidad democrática y el proceso electoral”, señala el primer punto del comunicado.

Asimismo, resaltan que en el país “hoy, más que nunca” son necesarias la unidad y la solidaridad “para enfrentar los grandes retos de salud pública y la crisis política institucional que nos pone en escenarios de conflictividad y violencia, cuyas consecuencias podrían ser mayores si se mantienen las posiciones encontradas”.

Al mismo tiempo, creen en el diálogo como el instrumento adecuado para construir acuerdos y “garantizar un camino de justicia, progreso en paz, entendimiento, salvaguarda a los derechos humanos y respeto entre todos”.

