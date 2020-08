Rechaza esas apariciones

Loza asegura que presuntos grupos armados 'no corresponden' a organizaciones del Trópico

Martes, 11 de Agosto, 2020

Ref. Fotografia: Loza se pronunció este martes. Foto: RKC

El ejecutivo de la Federación Chimoré, Leonardo Loza, expresó este martes su rechazo la aparición de presuntos grupos armados, como se difunde en videos de redes sociales, y aseguró que los mismos no corresponden a las organizaciones del Trópico de Cochabamba.

“Desmentimos cualquier acusación frente a estos últimos imágenes o vídeos de que supuestamente habría algunos grupos armados, totalmente falso mentira, no corresponden a nuestras organizaciones del Trópico de Cochabamba”, sostuvo el dirigente en entrevista con radio Kawsachun Coca.

Aseguró que la lucha de su sector es pacífica y democrática. En ese sentido, advirtió que, si algún afilado quiere “aventurarse” con grupos armados, las organizaciones no están en esas “condiciones”.

Loza recalcó que para las organizaciones no hay otra forma de luchar que no sea la pacífica. “Por eso rechazamos esas apariciones (de las imágenes de grupos armados) que recalco no forman parte de nuestros sindicatos, no forman parte de nuestras centrales no, forman parte de nuestras federaciones”, agregó.

Pidió a los afiliados a que tampoco caigan en la provocación ni la “trampa del gobierno”. Aseveró que eso ocurrió el año pasado y que derivó en las muertes registradas en el conflicto.

Respecto al tema de los videos de grupos irregulares, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, aseguró que no representan peligro debido a la capacidad que tienen las Fuerzas Armadas.

López dijo a la población que no hay qué temer, por lo visto en esos videos, Señaló, por ejemplo, “fusilitos” de otro siglo.

“El pueblo de Bolivia tiene que estar absolutamente tranquilo, por lo que hemos visto en las imágenes no es absolutamente nada de riesgo para el potencial operativa de la Fuerza Armada y la Policía Nacional”, recalcó en entrevista con BTV.

/Erbol