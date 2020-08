Cuestiona a la dirigencia de Huarachi

Casegural convoca a todos los sindicatos y federaciones a 'reconstruir una COB' que represente a los trabajadores

Martes, 11 de Agosto, 2020

Ref. Fotografia: El dirigente de Casegural, Javier Ramos. Foto: Éxito Noticias

Ante los bloqueos encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB) y afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), el secretario general de Sindicato de Trabajadores de la Caja Nacional de Salud (Casegural), Javier Ramos, convocó a todos los sindicatos y federaciones para asumir acciones y reconstruir una COB que se identifique con los trabajadores.

Ramos cuestionó la dirigencia de Juan Carlos Huarachi en la COB porque no representaría a los trabajadores como debiera ser, sino que ahora se habría convertido en representante de los Ponchos Rojos, a las mujeres Bartolina y al MAS.

“Convocamos a todos los sindicatos y federaciones ya a tomar acciones, debemos reconstruir una nueva Central Obrera Boliviana (COB) que verdaderamente se identifique con los trabajadores y no como Juan Carlos Huarachi, que ahora es representante de los Ponchos Rojos y las Bartolinas, eso no es posible, nosotros estamos reclamando y vamos a seguir reclamando porque el señor Huarachi no representa a los trabajadores bolivianos, representa al MAS”, manifestó Ramos.

Calificó como criminal la convocatoria a bloqueos que hizo Huarachi protestó porque esa medida impide el paso de camiones transportadores de insumos médicos, equipos de protección y alimentos.

“Los pacientes asegurados necesitan con urgencia estos insumos y estos señores deben recapacitar y deben dejar las carreteras para que también ingresen los alimentos, porque en los hospitales también hace falta alimentos para los asegurados y trabajadores que también necesitan alimentarse a diario”, complementó.

/Urgente.bo