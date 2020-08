En Cochabamba

Golpearon a la directora del hospital de Arbieto en bloqueo

Martes, 11 de Agosto, 2020

La directora del Hospital de la localidad de Arbieto denunció que en un bloqueo a la altura de Kara Kara fue golpeada por los bloqueadores, solamente por haberles pedido permiso diciéndoles que era parte del personal de salud.

“Decían que no existe el coronavirus y empezaron a golpearme”, lamentó la médica Sonia Escóbar.

La médica le había pedido a su hermano que la lleve en su motocicleta hasta el centro de salud donde se desempeña como directora en la localidad de Arbieto.

Escobar relató que pasaron el bloqueo caminando con la moto apagada pero ellos los rodearon y cuando les mostró el credencial explicando que debía acudir a trabajar al centro de salud empezó su vía crucis.

“Me han golpeado, me han empujado, me han roto mis lentes, me han jalado del cabello”, relató la doctora.

En entrevista con Bolivisión, señaló que entre los bloqueadores que la agredieron “había gente sin barbijo como gente que estaba mareada”.

“Ellos no creen en el coronavirus”, lamentó la facultativa pero al mismo tiempo le decían que era el personal de salud es el que lleva el coronavirus.

Calificó la situación como una muy mala experiencia. Los bloqueadores también agredieron a su hermano a quien patearon hasta el extremo de que, por las lesiones, se encuentra cojeando.

Su hermano debía llevarla hasta encontrarse con la ambulancia que traslada al hospital a los funcionarios sanitarios. El mismo medio reportó que en la misma ruta, a la altura del cruce Tarata, los bloqueadores detuvieron una ambulancia y no la dejaron pasar.

La médica ya fue examinada por el médico forense y sentó la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).