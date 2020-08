Manifiesta su desacuerdo en pedir renuncia de Jeanine Áñez

Evo insta a movilizados a considerar la fecha de las elecciones

Protestas. Expresidente resalta acta de entendimiento del TSE que ratifica comicios para el 18 de octubre. Iglesia se ofrece de mediador para solucionar el conflicto. La Unión Europea pide diálogo.

Martes, 11 de Agosto, 2020

El expresidente y jefe de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, insta a considerar la fecha de elecciones y manifesta su desacuerdo en pedir la renuncia de la mandataria Jeanine Áñez.

Pronunciamiento. En contacto con radio Kawsachun Coca, la exautoridad, instó a los movilizados de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto Unidad, considerar el Acta de entendimiento planteada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para garantizar las Elecciones Generales el 18 de octubre. “Convoco a dirigentes sociales y pueblo movilizado a considerar propuesta borrador de Acta de Entendimiento trabajada por organizaciones sociales y el TSE, con ONU como testigo, para que el 18 de octubre sea, con ley, fecha definitiva, impostergable e inamovible de elecciones”, señaló mediante su cuenta de Twitter.

Así también, dijo estar preocupado porque la demanda de los movilizados pretende dar un giro hacia el pedido de la renuncia de la mandataria y no así en exigir elecciones para este año. "Se trata de democracia, no se trata de que yo saco, yo entro ahora. (…) eso a mí me preocupa", manifestó en la entrevista.

Situación. Las Elecciones Nacionales estaban previstas en un inicio para el 3 de mayo, sin embargo esta fecha fue suspendida debido a la cuarentena rígida que inició Bolivia, para evitar la propagación del coronavirus, poniendo como nueva fecha el 6 de septiembre. Sin embargo, esto quedó de lado ante la explosión de casos positivos del virus en el país, por lo que el TSE a pedido de políticos, personalidades y sectores sociales, decidió aplazar la fecha de septiembre para el 18 de octubre.

En contra posición, varias organizaciones sociales afines al MAS, en el país iniciaron bloqueos exigiendo que los comicios se efectúen en septiembre.

Pedido. Por su parte, la presidenta Jeanine Áñez afirmó que en este momento el país no necesita bloqueos, sino la unidad para enfrentar la pandemia del coronavirus. "Hace 4 semanas que el MAS bloquea en la Asamblea el dinero para pagar el Bono Salud. Y más de una semana que el MAS bloquea en las carreteras el oxígeno para los pacientes del COVID-19. Bolivia no necesita bloqueos, necesita unidad ante la pandemia", expresó la jefa de Estado, a través de su cuenta en Twitter.

Desde el Gobierno, las autoridades han ratificado su pedido para levantar las medidas de presión al TSE.

Mediación. La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), reiteró ayer su disponibilidad para facilitar el diálogo, respecto al conflicto que se vive por la fecha electoral. “Exhortamos a los dirigentes sindicales a deponer actitudes de violencia, levantar los bloqueos y aceptar un diálogo sereno en búsqueda de soluciones. No pongan en peligro la salud y la vida de los bolivianos, de ustedes mismos y de sus familias, sirviendo a consignas políticas y reivindicando la realización de elecciones en medio de una subida acelerada de contagios y muerte de tantos compatriotas, además de agravar la ya difícil situación económica que vivimos”, dice el comunicado de la CEB.

La representación de la Iglesia manifestó su preocupación por el agravamiento de la violencia en el país y la condenó "venga de donde venga".

La CEB, asimismo, señaló que el TSE es el poder del Estado que debe fijar la fecha de las elecciones. Reivindicó separación de poderes y señaló que los otros órganos, al representar los intereses de los partidos políticos, no son quienes deben decidir en lo referente a la organización de las elecciones.

Preocupación. A nivel internacional, al igual que la Organización de Estados Americanos (OEA), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos, la Unión Europea (UE), a través de su Alto Representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se pronunció sobre el conflicto en Bolivia y llamó a las partes en controversia que dejen de lado sus diferencias para comprometerse con una solución que resuelva tanto las preocupaciones relacionadas con el coronavirus como el derecho de las personas a votar. “Los bolivianos sufren el impacto de la pandemia de coronavirus, con un sistema de salud ya colapsado, y ahora también luchan contra la falta de suministros y la escasez de oxígeno”, alertó.

La UE señaló que las elecciones son importantes para el pueblo boliviano y que el Tribunal Supremo Electoral ha iniciado un diálogo para encontrar una solución a fin de superar las divisiones y lograr consensos.

En ese marco, destacó que “es de vital importancia que el diálogo político continúe pacíficamente, con un espíritu de compromiso y solidaridad, dentro del marco institucional establecido y en pleno respeto de las libertades fundamentales y principios democráticos”.

Anunció que, si las condiciones de salud y seguridad lo permiten, mantendrá el compromiso de observar un proceso electoral democrático en Bolivia.

90 Mil

Casos positivos de COVID -19 ha superado Bolivia.

3 Reuniones

Ha tenido el TSE durante el conflicto para explicar el aplazamiento.

