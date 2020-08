Para Cochabamba, La Paz, El Alto y Oruro

Escoltarán caranava por la vida: López anuncia el traslado de 66 toneladas de oxígeno

Lunes, 10 de Agosto, 2020

El ministro de defensa, Luis Fernando López, infirmó que una caravana por la vida llevará oxígeno a Cochabamba, La Paz, El Alto y Oruro, para evitar que los bloqueos continúen matando a la gente en los hospitales por falta del insumo médico.

Desde hace una semana los bloqueos impiden el traslado de dicho elemento, además de bloquear los principales accesos de abastecimiento en las diferencias ciudades de Bolivia.

“Hoy vamos a saber de qué está hecha nuestra democracia, vamos a saber cuál es el límite entre la muerte y la vida. Este es un mensaje directo Arce, Choquehuanca, Loza, Huarachi y compañía estamos llevando vida en estos momentos a nuestros compatriotas de La Paz, Cochabamba y El Alto, esa es la misión esa caravana, llevar oxigeno es lo que está necesitando el pueblo cochabambino, paceño y orureño” manifestó a los medios.

Afirmó que esta caravana irá acompañada por la Cruz Roja Internacional como testigo de lo que pueda ocurrir en los puntos de bloqueo. Asimismo en base a términos tácticos manifestó el resguardo de las caravanas con la policía y militares, desde carretera y vía aérea.

Sobre el pedido de desbloqueo de caminos, manifestó que la estrategia es táctica, serena e inteligente.

“Ser serenos e inteligentes esperaremos el tiempo que sea necesario para evitar muertes en carreteras. En noviembre del año pasado no se disparó un cartucho, no hubo ningún fallecido fue a causa de la policía ni FFAA estamos desde hace más de 24 horas paulatinamente controlando de a poco los bloqueos, estamos en un proceso de inteligencia e intervención pacifica pero no lo confundan porque vamos a luchar contra el terrorismo”, advirtió

Manifestó que la ayuda de la caravana llegará a Cochabamba en un día y a La Paz en dos, se trata de 66 toneladas de oxígeno.

“Les garantizo que el esfuerzo de llevar vida será hasta las últimas consecuencias, estamos decididos a llevar vida donde se necesita. El puente aéreo ya no es suficiente, hicimos todos los esfuerzos, llevamos tubos de oxígeno, ahora estamos llevando comida, alimentos oxígeno y les digo, todo tiene su límite en términos de pacificación”.

Pidió a la población guardar los recaudos y evitar ir a la confrontación contra los bloqueadores.

“Entiendo perfectamente el sentir de los valientes comités cívicos y de las juventudes, entiendo su frustración y ganas de resolver estas injusticia, pero debemos ser pacientes e inteligentes no es el momento de jugar a los héroes, a los políticos les digo, no se sumen a la acción, es fácil mandar gente, pero luego quien los rescata, es la policía. No estamos en momento de generar odio ni confrontación, peor muertos, suficientes los bolivianos que estamos perdiendo a causa del coronavirus”, concluyó. /Urgente