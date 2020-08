Bloqueos en el país

Ministro Coímbra: 'No se equivoque dictador Evo Morales, nosotros no huimos ni renunciamos'

Lunes, 10 de Agosto, 2020

Ref. Fotografia: El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra. Foto: Min. Comunicación

El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, afirmó que nadie cree en los discursos políticos del expresidente Evo Morales y que el actual Gobierno aplicará las normas vigentes en el país sin huir o renunciar en medio del conflicto protagonizado por sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

"No se equivoque dictador Evo Morales, nadie le cree sus discursos, nosotros vamos a hacer cumplir la Constitución y la Ley, nosotros no huimos ni renunciamos, no somos cobardes, vamos a defender a los bolivianos", manifestó Coímbra, a través de su cuenta en Twitter.

La postura surge luego que, en pasadas horas, Morales, mediante la misma red social, expresó que "los dirigentes y las bases sociales movilizados deben optar responsablemente entre la renuncia de (la presidenta Jeanine) Áñez, que postergará aún más el retorno a la democracia, o elecciones prontas con la garantía de Naciones Unidas".

La exautoridad, que de manera recurrente usa sus redes sociales para dar opiniones políticas desde Argentina, se refirió a la fecha de las elecciones y a las negociaciones que se sostuvieron entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), organizaciones sociales y Naciones Unidas.

Desde el pasado 3 de agosto, los sectores sociales afines al MAS mantienen el bloqueo indefinido de carreteras en demanda de que las elecciones generales se realicen el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como determinó el TSE.

Estas medidas de presión, en medio de la pandemia, generaron una serie de cuestionamientos, incluso entre algunos organismos internacionales, porque se impide el paso de alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal, que se requiere con urgencia para mantener con vida a pacientes críticos con COVID-19 y otras enfermedades.

Entre tanto, los intentos de solución al conflicto, a través del diálogo, no dieron resultados, pues los promotores de las movilizaciones abandonaron las conversaciones y anunciaron que radicalizarán sus medidas de presión. /ABI