Conflicto social

Terminal de Minasa de La Paz suspende salidas a Nor Yungas debido a tres puntos de bloqueo

Lunes, 10 de Agosto, 2020

Ref. Fotografia: Foto referencia bloqueos. Foto: El Potosí

La Terminal Minasa suspendió este lunes las salidas a Nor Yungas, del departamento de La Paz, tras reportarse tres puntos de bloqueo que realizan grupos movilizados, que se oponen a que las elecciones generales se realicen el próximo 18 de octubre, informó el encargado de esas oficinas, Severiano Quispe.

"Las salidas están restringidas, no hay salida a Nor Yungas, ya que existen bloqueos por el sector de Santa Bárbara, Alto Choro y Caranavi por tal motivo no se está autorizando ninguna salida", dijo.

Explicó que las salidas a Sud Yungas si están permitidas, es decir hasta Chulumani, Coroico y Yolosita.

Quispe indicó que se tiene contacto permanente con los diferentes puntos de la Policía Caminera para conocer si las principales vías que conectan a Sud Yungas se encuentran expeditas, de lo contrario suspenderán inmediatamente esas salidas.

Asimismo, indicó que se realizan los controles de cumplimiento a las medidas de bioseguridad a los vehículos que realizan estas salidas, como son la desinfección de los motorizados, el uso de alcohol en gel y barbijo, y la cantidad limitada de pasajeros. /ABI