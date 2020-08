Los choferes tuvieron que escapar dejando sus camiones

Bloqueadores atacan en Mairana a transportistas

El presidente del transporte internacional pidió a la Fiscalía actuar de oficio contra los bloqueadores violentos que perjudican al país.

Lunes, 10 de Agosto, 2020

Dos transportistas sentaron denuncia formal en la Policía de Mairana, contra un grupo de bloqueadores afines al Movimiento al Socialismo que los apedrearon sin motivo y los hicieron escapar dejando sus vehículos en la carretera.

La agresión ocurrió después que la Policía y miembros ciudadanos desbloquearon este fin de semana los puntos de bloqueo y en represión agredieron a los transportistas. “Uno estaba con su esposa e hijo a quienes lo golpearon y le quebraron los parabrisas y escapó por temor a su vida”, reflejó un audiovideo, que hizo circular uno de los afectados. El dirigente del transporte internacional Marcelo Cruz tildó de inoperantes al Ministerio Público por no accionar procesos contra estos violentos. “Estas personas son delincuentes no son movimientos sociales. En ciertos puntos hasta no se ha permitido que lleguen alimentos a nuestros transportistas”, lamentó Cruz.

El transportista, aclaró que los bloqueos afectan de sobremanera la economía no solo del país sino de su sector debido que el 85 % de sus afiliados se vió perjudicado por la pandemia y no trabajó. Aclaró que el 15 % trabajó abasteciendo de alimentos al país y a los propios bloqueadores. Denunció, que en Oruro, los bloqueadores amenazaron al conductor cuyo camión saquearon en pleno bloqueo repartiéndose una carga de pollos. Cruz, advirtió que su sector no va permitir nuevas agresiones contra sus afiliados en todo el país y pidieron al Gobierno precautelar su integridad. “Que el país sepa que clase de personas son los masistas y que no están bloqueando por una reivindicación, sino que no quieren soltar la mamadera”, indicó el dirigente.

Reportan pérdidas de mil dólares diarios

El dirigente del transporte pesado, Hugo Domingo Ramos, informó que se interpondrán acciones penales en contra los bloqueadores de las carreteras, por los daños económicos al sector, calculados en USD 1.000 diarios por cada camión paralizado en las vías.

"Van a pagar por todo el daño que están haciendo. El daño económico es abismal, son USD 1.000 diarios que cada camión por día está perdiendo, como sector no estamos en capacidad de soportar esta pérdida, agresiones y extorsiones a nuestro sector", declaró Ramos.

Ante la crítica situación que enfrenta este sector y a fin de recuperar las pérdidas ocasionadas, los transportistas iniciarán acciones penales en contra de los bloqueadores y sus líderes que han causado un daño económico abismal al sector, no sólo en La Paz, afirmó.

La determinación de ese sector surge luego de que se truncará el diálogo entre los legisladores de Movimiento Al Socialismo (MAS), la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y movimientos sociales, con el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

"En actos de convulsión que atenten contra la vida de los humanos, quien tiene la palabra son las instituciones de Estado", afirmó Ramos, al pedir al Gobierno que intervenga los bloqueos./ABI