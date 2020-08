La Paz

Vecinos de Mecapaca denuncian intimidación por parte de bloqueadores y de su propio alcalde

Alertaron que la autoridad municipal prohibió que los campesinos puedan vender sus productos.

Sábado, 8 de Agosto, 2020

Los vecinos del municipio de Mecapaca, en La Paz, denunciaron que los sectores afines al Movimiento al Socialismo (MAS), que realizan bloqueos, vulneran sus derechos constitucionales, como la libre transitabilidad y la atención médica.

A eso se suma que el alcalde de esa región, Enrique de la Cruz, toma represalias en contra de ellos para "reivindicarse internamente con su partido", denunciaron los vecinos, a través de un manifiesto público.

El pasado lunes, sectores allegados al MAS iniciaron la obstrucción de vías para exigir que las elecciones se realicen en el menor tiempo posible. Hasta ayer la Policía informó que a nivel nacional hay más de 140 puntos de bloqueos, que impiden el paso de medicamentos, alimentos y oxígeno para hospitales.

"Actualmente no sólo estamos bloqueados, sino somos intimidados por los campesinos del sector Illimani que muchos de ellos son mineros y a su vez agricultores, son personas muy agresivas y no todos son malos, sino que los dirigentes los obligan con multas y los engañan con falsa información", detalla el comunicado de la población de Mecapaca

Entretanto, al alcalde brinda el apoyo al sector movilizado, para lo cual hace el uso ilegal de los bienes del Estado.

"Hay el total apoyo del alcalde del municipio de Mecapaca, que les proveyó desde el poste de cemento con el que bloquearon totalmente el camino, un poco más abajo de la tranca de Lipari, asimismo una camioneta roja de la alcaldía les llevó agua en un tanque y una bomba para distribuirles agua", denunciaron los vecinos.

Asimismo, alertaron que el alcalde prohibió que los campesinos puedan vender sus productos. También los vecinos son víctimas de atentados con quemas cerca de sus domicilios. A esto se suma la falta de insumos médicos en el centro de salud de municipios como producto de los bloqueos.

"La única salida que vemos para poder liberarnos de este cerco es la intervención de las fuerzas del orden; toda vez que no tenemos a nadie que pueda mediar por nosotros, no podemos hacerle frente a un grupo de personas que no tiene temor a la enfermedad y a matar porque incluso lanzan piedras desde el cerro a los autos que pasan por el río por una urgencia médica, hoy lo hicieron con varios e incluso con una carroza fúnebre", exhortaron.

/ABI