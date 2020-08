Respuesta

Camacho rechaza la presencia del MAS en el diálogo convocado por Áñez

Sábado, 8 de Agosto, 2020

A través de una carta hecha pública, el candidato a la presidencia por la alianza de Creemos, Luis Fernando Camacho, rechazó la convocatoria al diálogo que realizó la presidenta Jeanine Áñez.

El principal cuestionamiento de Camacho es que Áñez también haya convocado al Movimiento al Socialismo (MAS) a la reunión.

“Presidenta, el país necesita un diálogo, pero no con el MAS, no con los criminales que pidieron que no entre comida a las ciudades y hoy generan más muerte impidiendo el paso de oxígeno”, señala Camacho.

Además, el candidato de Creemos señala que la convocatoria al diálogo por parte de Áñez se constituye en un acto de campaña y no “como un hecho de gestión para el país”.

Finalmente, Camacho exige a Áñez desbloquear las carreteras antes de convocar al diálogo, no sin antes reiterar su rechazo a que que en el diálogo estén los “bloqueadores”.

La presidenta Jeanine Áñez convocó el sábado a un diálogo político nacional, para este domingo a las 09:00, al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Central Obrera Boliviana (COB), los binomios presidenciales y los presidentes de Diputados y Senadores con el fin de confirmar la fecha de las elecciones y suspender los bloqueos de rutas que impiden el traslado de oxígeno a los hospitales.

/Oxígeno