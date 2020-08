COB y el Gobierno denuncian vulneración a los Derechos Humanos

Apelan al nivel internacional por los bloqueos en Bolivia

Polémica. La Iglesia cuestiona las medidas de presión. Gobierno anuncia intervención a los puntos de bloqueos y procesos a los dirigentes.

Sábado, 8 de Agosto, 2020

T.anto el Gobierno como la Central Obrera Boliviana (COB) junto al Pacto de Unidad, han acudido a niveles internacionales para manifestarse sobre la situación que se vive en el país en cuánto a las movilizaciones que rechazan la postergación de las Elecciones Nacionales.

Medidas. La ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, pidió a los organismos internacionales y a la Organización de Estados Americanos (OEA) censurar las “acciones violentas” del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se gestan en el país en medio de la pandemia del coronavirus.

La canciller de Bolivia fue invitada a la sesión extraordinaria virtual del Consejo Permanente de la OEA a informar sobre la situación actual que vive en el país. “Ante esta alarmante situación, el Gobierno de Bolivia solicita que los organismos internacionales censuren estas flagrantes violaciones de los Derechos Humanos.

Las manifestaciones y bloqueos promovidos por grupos afines al expresidente Morales están poniendo en peligro la vida de miles de bolivianos, y esto no puede ser consentido por la comunidad internacional”, expresó Longaric.

Dijo que en medio de todo ese pedido, los bloqueos en las carreteras impidieron el paso de carros con oxígeno y con implementos médicos vitales para la atención a enfermos con coronavirus.

Apuntó como autores principales al expresidente de Bolivia, Evo Morales, la Central Obrera Boliviana (COB) y grupos afines al MAS.

Denuncia. Por otro lado, la COB y el Pacto Unidad, denunciaron ante la comunidad internacional “amenazas” de represión por parte del Gobierno. “Alertamos a la comunidad internacional y a los organismos de DD. HH. que los ministros de Gobierno, Arturo Murillo; y de Defensa, Fernando López amenazaron con reprimir nuevamente al pueblo boliviano que se encuentra en paz movilizado por sus derechos a la vida, salud, alimentación, educación, trabajo y democracia”, señala el documento.

De acuerdo al texto, los dirigentes mencionaron que instruyeron a las organizaciones movilizadas que permitan el paso de ambulancias, medicamentos, oxígeno y otros insumos para combatir la pandemia. “El pueblo movilizado está comprometido con la salud y la vida”, recalca el comunicado.

Contexto. Desde el pasado lunes, diversos sectores sociales, que conforman la COB, iniciaron una huelga general indefinida acompañada de bloqueo de caminos en rechazo a que las elecciones se posterguen del 6 de septiembre hasta el 18 de octubre.

Preocupación. Por otro lado, el jefe nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, informó que una treintena de personas ha fallecido en los últimos días, debido a la falta de oxígeno que escasea debido a los bloqueos. “En los últimos días hemos tenido 23 fallecimientos de La Paz por falta de oxígeno y tres en Cochabamba y cinco pacientes en Oruro, esta es nuestra situación lamentable y real en este momento”, dijo Prieto en la sesión de la OEA que trató el tema de Bolivia.

Lamentó que, además de los decesos por la falta de oxígeno generada, los bloqueos tienen varados en las carreteras a insumos médicos y otros. “La desesperación de los médicos y autoridades locales y regionales es lacerante y nos vemos en la imposibilidad material de ofrecer alguna solución inmediata”, señaló.

Alertó del riesgo de que el número de casos COVID se acelere y que los fallecidos aumenten desmesuradamente, “poniéndonos en el grado extremo de entrar en una pandemia explosiva que será muy difícil de controlar”.

Tensión. A esta situación se suman los hechos violentos que se registraron en el municipio de Samaipata.

Los pobladores denunciaron con vídeos y fotografías mediante las redes sociales, las agresiones que sufrieron por parte de los bloqueadores.

Portando palos y chicotes ingresaron gritando al centro de Samaipata, los movilizados, agrediendo a las personas y causando destrozos a las casas y negocios del lugar.

Producto de esto, el Ministro de Defensa, Luis Fernando López, anunció la llegada de un alto contingente policial hasta el lugar para resguardar a la población y evitar más agresiones.

Por su parte, un grupo de jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista en consideración con activistas de plataformas se organizaron para ir hasta Samaipata a brindar respaldo a los pobladores del lugar.

Posiciones. Ante las denuncias, desde la OEA, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó la violación de derechos humanos “gestada” por intereses de personas y grupos políticos. Hizo un llamado a los sectores movilizados a permitir el paso a personal médico y todo lo referido a la salud.

Sin embargo, la vocera del MAS y exministra de Comunicación, Marianela Paco, descartó que los bloqueos de caminos estén organizados por el MAS. Dijo que esas movilizaciones son expresiones de una parte de la población que exige un justo reclamo.

La presidenta del Senado, Eva Copa, afirmó que las elecciones ya no pueden ser el 6 de septiembre, puesto que ya no se completarían los 45 días restantes que quedan del calendario electoral. “Es imposible que lleguemos a las elecciones el 6 de septiembre porque no cumplimos el plazo de 45 días que dice la ley”, aseveró Copa, entrevistada por un programa audiovisual en las redes sociales.

Ante ello, Copa anunció que desde la Asamblea Legislativa se trabaja para mediar en el conflicto y “llegar a un consenso entre todos los actores políticos para dar solución a este tema”.

Por su parte, el Gobierno reiteró, su pedido a las autoridades del TSE de dialogar con los dirigentes de los sectores afines al MAS, para que levanten los bloqueos que mantienen en las carreteras. "Al Órgano Electoral le pedimos que se siente a dialogar con las personas que están movilizadas y que cierren este tema porque es un momento de solidaridad y de unidad, porque está en riesgo la vida de cada uno de los bolivianos", aseguró el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, durante una conferencia de prensa.

La autoridad señaló que la instalación de bloqueos en distintos puntos del país es una medida política, que solo atenta contra la vida y la salud de los bolivianos.

Preocupación. A su turno, la Iglesia Católica llamó a las autoridades de Gobierno y dirigencia sindical a entablar un diálogo que tenga como prioridad el cuidado de la vida en el país, ante los bloqueos que se registran en el territorio nacional. “Hacemos un llamado a las autoridades de Estado, actores políticos y dirigencia sindical a que se encuentren para dialogar, y en ese diálogo pongan como prioridad el bienestar y la dignidad de todo boliviano, que se expresa en el cuidado de la vida”, señala un comunicado oficial firmado por el administrador apostólico de la Diócesis de El Alto, monseñor Giovani Arana.

Dijo que la pandemia está causando dolor y sufrimiento en la población con una gran cantidad de enfermos y muertos que enlutan a las familias bolivianas, y este escenario se ve agudizado por una “convulsión social” de sectores políticos con intereses “mezquinos” que buscan su propio beneficio.

Protestas con graves perjuicios. Al menos 100 puntos de bloqueo permanecen activos en todo el país, como consecuencia de las movilizaciones convocadas por la COB y el Pacto de Unidad.

El viceministro de Transporte, Julio Linares, informó que en el cruce de Tacopaya, a la altura del cañadón de Sayari es el punto de bloqueo más crítico, en la carretera Oruro-Cochabamba, debido a que la capa asfáltica presenta daños por la explosión de dinamita. Los trabajos de retiro de rocas y escombros de la explosión que se produjo en un cerro por los bloqueadores, demorarán por lo menos una semana. “La ABC registró aproximadamente 100 puntos de bloqueo en las principales vías del país. Necesitamos despejar la zona para trasladar insumos médicos. Tenemos un informe de la ABC que en una semana recién podríamos habilitar el paso, no existen vías alternas en la zona”, informó la autoridad, según el periódico Bolivia.

La autoridad, además, manifestó que hasta el momento no se cuantificó los daños ocasionados a las principales vías que se encuentran bloqueadas, pero la reparación de la capa asfáltica en la carretera Oruro – Cochabamba tomará varios días, según el informe de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Asimismo, señaló que los funcionarios de la ABC no pueden llegar hasta los puntos de bloqueo, debido a que los manifestantes reaccionan de forma agresiva contra ellos. El registro de los daños se realizó a través de la captura de imágenes con drones, información de autoridades regionales.

Anuncian intervención. Desde el Gobierno, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó que se realizaron sobrevuelos la jornada del viernes a distintos puntos de bloqueo en el país, para conocer la situación y organizar las intervenciones por medio de las fuerzas del orden. "Espero que así como han sido valientes para buscar matar a la gente cortándoles el oxígeno, los medicamentos y asaltando camiones, también sean valientes para afrontar los juicios, los procesos, porque todos los que están siendo identificados van a ser procesados", insistió Murillo.

Confirmó que ya se identificó a los promotores de esas medidas de presión, quienes serán procesados por los delitos de crímenes de lesa humanidad, terrorismo y sedición.

Murillo en una conferencia de prensa, junto a los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez, y de Trabajo, Óscar Mercado, en Cochabamba, anunció que los impulsores de los bloqueos "serán levantados" y trasladados a la ciudad de La Paz, para que sean juzgados de acuerdo con una ley que hizo el mismo expresidente Evo Morales para perseguir a políticos. "Les vamos a presentar en las próximas horas la lista de quienes están haciendo y de quiénes están encabezando estas cosas. Todos van a ser procesados por crímenes de lesa humanidad, sedición y terrorismo", enfatizó la autoridad.

Reproche. El ministro Murillo, confirmó que varios alcaldes están involucrados en estos delitos, porque se está usando maquinaria pesada para apoyar los bloqueos e incluso se estaría pagando a los manifestantes.

"Nosotros les hemos dado como Gobierno y hemos peleado que se les devuelva el 12 % del IDH que estaba capturado por el Gobierno del MAS para que se invierta en la lucha contra el COVID y muchas de las Alcaldías ahora están alimentando bloqueadores y pagando bloqueadores, esto es un crimen de lesa humanidad, no lo vamos a permitir", puntualizó.