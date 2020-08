Jeanine Áñez rinde homenajes por efemérides de Bolivia

Informe presidencial con anuncios y reclamos

La mandataria anuncia pago de bonos para inicios del 2021. Gobierno destinará 10 % del Presupuesto General del Estado para la salud. Convoca a candidatos y políticos dejar de lado los colores de partidos y pensar en el bienestar de los bolivianos.

Viernes, 7 de Agosto, 2020

Un singular festejo se vivió este 6 de agosto en Bolivia. Producto de la pandemia del coronavirus las actividades se redujeron y se simplificaron algunos actos protocolares en todo el país.

Gestión transitoria. La presidente Jeanine Áñez, centró su mensaje presidencial por el aniversario 195 de Bolivia, en la crisis sanitaria que vive el país por la pandemia del COVID-19, en la crisis económica que afecta a los bolivianos y la crisis política - social debido a la realización de las Elecciones Nacionales próximas.

Previo a ello, resaltó que en su gestión primero se dedicó a pacificar el país en base al diálogo con representantes y líderes de distintas instituciones y organizaciones civiles. Luego, impulsó acciones para frenar la pandemia con medidas como la cuarentena, pago de bonos, créditos flexibles, equipamiento de hospitales, entre otras medidas, y puntualizó que, en poco tiempo, se hizo más por la salud que en los anteriores Gobiernos.

Prioridad en salud. La mandataria transitoria pidió a los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) liberar los recursos del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) para iniciar con el pago del Bono Salud de 500 bolivianos y así aliviar la economía de las familias de escasos recursos en esta emergencia por el coronavirus, dado que su tratamiento se encuentra estancado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). “Hoy hago el llamado al corazón y a la conciencia de los señores y las señoras asambleístas del MAS para que liberen el dinero del Bono Salud, un bono que ha decidido el Gobierno en beneficio de los bolivianos que consiste en 500 bolivianos, un bono que beneficiará a más de tres millones y medio de personas”, dijo la mandataria al asegurar que la misión del actual Gobierno es cuidar la salud de los bolivianos.



Reproche a políticos y candidatos. Áñez sostuvo que “el MAS está en contra de este bono”, pero a la misma vez señaló a los políticos y candidatos a la presidencia por no haberse manifestado sobre los beneficios de los bonos y la posición del MAS. “Esos candidatos estaban y están ocupados en hacer política, estaban y están llenándose la boca con palabras complicadas para justificar sus intereses políticos y ninguno, ni en la derecha ni izquierda, ni los nuevos ni los viejos, abrieron la boca para reclamar por el Bono Salud. Fue como si todos los candidatos a la presidencia hubieran hecho un nuevo partido, el partido contra los bonos”, manifestó.

Crisis económica. La jefe de Estado, aseveró que la economía se encuentra golpeada, debido al “despilfarro” del anterior Gobierno del MAS, que usaba los recursos para palacios, museos y estatuas, pero no para la salud.

En tal sentido, convocó a los candidatos a la presidencia de todos los partidos políticos a dejar de lado las diferencias políticas y firmar un acuerdo nacional para viabilizar el pago del Bono Salud y repetir el pago del Bono Canasta Familiar, Bono Familia y Bono Universal para el próximo año.

Subrayó que la idea es repetir el pago de bonos, para los meses de enero y febrero del año 2021.

Reclamo de mayor seriedad al TSE. En su mensaje, la presidenta fustigó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque, en su criterio, jugó con la fecha de comicios, generando el conflicto social vigente.

Aseguró que su intención no es prorrogarse en su mandato y que el Gobierno acepta las elecciones el 18 de octubre, pero criticó al Órgano Electoral porque considera que juega con la fecha y genera incertidumbre en el país. “Le pido algo sobre las fechas electorales: sean serios por favor, sean serios y dejen de mover la fecha. Sean serios y dejen de jugar con la fecha de las elecciones. Mover las fechas de las elecciones a libre antojo causa incertidumbre y además causa movilizaciones e inestabilidad política en el país”, señaló.

Recordó que salir del caos de noviembre del 2019 fue muy difícil y que el TSE no ayuda moviendo la fecha de elecciones sin consultar a los candidatos. “Señores del Tribunal, el país no está ni para juegos de fechas electorales ni para movilizaciones. El país está para cuidar de la salud y para reactivar la economía. No ayudan a la estabilidad y más bien crean condiciones para que los violentos de noviembre vuelvan a sus andadas”, agregó.

Anuncios relevantes. Por otro lado, la presidenta informó que ordenó de que en el Presupuesto General del Estado, durante la gestión 2021, el 10 % sea destinado a la salud “Vamos a tener uno de los mejores servicios de salud del continente y lo vamos a lograr con un esfuerzo sostenido durante los siguientes años, no importa el color de los Gobiernos que vengan. No importa el color del Gobierno que venga, con un 10 % del presupuesto en salud se garantizará que en Bolivia nadie pierda la vida a falta de una buena atención médica”, aseveró.

Así también, anunció que desde la segunda quincena de este mes de agosto, se repartirán en todo el todo el país bolsas gratuitas en los hogares que contienen remedios y medicinas para tratar el coronavirus en sus fases de síntomas leves y síntomas moderados, con el fin de evitar el agravamiento de la enfermedad y la saturación de los hospitales.

Señaló que de esa manera se podrá evitar que la enfermedad se agrave en algunos pacientes y también permitirá aliviar la saturación en los hospitales. “Estos medicamentos administrados de modo oportuno son importantes para evitar el agravamiento de la enfermedad y saturación de los hospitales”, afirmó.

Mensaje presidencial ausente en Sesión de Honor. El informe presidencial de Jeanine Áñez, fue emitido desde el Palacio de Gobierno como estaba previsto, sin embargo, la primera autoridad no logró participar en la Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de manera virtual como se había anunciado días atrás.

Si bien estaba previsto el informe de Áñez, el Órgano Legislativo argumentó que la mandataria no presentó el texto escrito, por lo cual cerró la sesión sin escuchar a la jefa de Estado.

Cabe resaltar que la mandataria había enviado una carta a la presidente del Senado, Eva Copa, comunicándole que participaría de la Sesión de forma virtual, por bioseguridad.

En el hemiciclo, Copa, tuvo la oportunidad de hacer uso de la palabra en la sesión mediante vía virtual. Después de terminar su discurso, la senadora dio paso al siguiente punto del día que debía ser el informe de Áñez. “En cumplimiento del deber de presentar informe escrito, conforme señala el Artículo 172 numeral 12 de la Constitución Política del Estado, informe senadora secretaria si la presidenta transitoria del Estado ha presentado su informe escrito”, solicitó Copa.

La senadora secretaria informó a Copa que Áñez no había presentado el informe, con lo cual se saltó ese punto del día.

El vicepresidente del Senado, Milton Barón, que presidió la sesión de forma presencial, dijo que al no haber presentado la presidenta el informe escrito, se había agotado el orden del día. Instruyó entonar el himno nacional, después saludó a los invitados y cerró la sesión.

Los parlamentarios se retiraron sin escuchar a Áñez en el hemiciclo.

Minutos después, Áñez emitió su mensaje presidencial saludando a Copa y al resto de las autoridades del Legislativo.

Finalmente, llamó a la solidaridad en esta emergencia, agradeció el trabajo de distintas instituciones para salvar vidas (médicos, policías militares, etc.) y pidió un minuto de silencio por todos los fallecidos por causa del coronavirus.

Boicot al mensaje presidencial. Después del mensaje de Áñez, el Gobierno intentó presentar el informe escrito a la Asamblea, pero denunció que fue impedido por la reacción de parlamentarias del MAS que increparon a funcionarios que llevaron el documento.

El viceministro Israel Alanoca explicó que el informe se debe presentar en el día y no necesariamente antes de la sesión. Calificó de falta de respeto lo que hizo la ALP con un acto solemne por el aniversario patrio.

Anunció que el informe se entregaría el lunes, porque el viernes tampoco habrá actividades en La Paz.

La diputada Shirley Franco, aliada de Áñez, calificó de infantil, ridícula y patética la actitud del MAS, que controla el Legislativo. Dijo que el mensaje presidencial depende de la norma y no de un capricho.

Señaló que el MAS pretende boicotear la gestión del Gobierno y deslucir los actos protocolares con actitud revanchista.

Festejos. Al concluir el mensaje presidencial y la Sesión de Honor de la ALP, las autoridades nacionales se volcaron a la Plaza Murillo, donde se llevaron adelante las actividades por la efemérides.

Los actos protocolares se realizaron bajo estrictas medidas de seguridad. Las autoridades, invitados especiales, periodistas y otros asistentes participaron guardando distancias y en menor cantidad respecto a otros años, precisamente, por efecto de la pandemia de coronavirus que afecta al país.

En esta ocasión, el ambiente festivo por el aniversario patrio tuvo un matiz diferente puesto que los rostros de todos los asistentes estuvieron protegidos con barbijos y más de uno utilizó alcohol en gel para la correspondiente desinfección de las manos.

A pesar de este escenario se evidenció el sentimiento de patriotismo, civismo y el sentimiento de orgullo por haber nacido en Bolivia.

Los representantes de las diversas instituciones como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Comando General de la Policía, la Cámara de Senadores, entre otros; fueron los primeros en depositar sus ofrendas florales.

El momento más esperado del acto protocolar fue cuando la presidenta Jeanine Áñez, acompañada por al menos 10 ministros, salió de Palacio Quemado para dejar las flores en homenaje a los libertadores.

La mandataria recibió el saludo de los Colorados de Bolivia y luego todos los asistentes entonaron a viva voz las sagradas notas del himno nacional.

Actos similares se realizaron en diversas regiones del país, y las autoridades recordaron que Bolivia saldrá adelante victoriosa en su lucha contra el coronavirus.

Copa dice que es momento de cultura de paz y diálogo

La presidenta de la Cámara de Senadores, en su calidad de máxima autoridad del Órgano Legislativo, emitió de manera virtual su mensaje por el 6 de agosto en el pleno del hemiciclo de la Asamblea. “Es el momento de encontrarnos, es el momento de practicar la cultura de la paz, es el momento de entablar las mesas de diálogo, es el momento de que nos escuchemos entre nosotros”, pidió Copa.

Acotó que “no podemos tener dos Bolivias: Bolivia es una sola, Bolivia es fuerte, trabajadora y digna y todos tenemos que construir esa Bolivia del futuro”.

La presidenta del Senado dijo que “es tiempo de retomar la institucionalidad democrática con nuevas autoridades que tomen las riendas del país encaminando un futuro digno”.

“Vivimos una situación económica crítica por la pandemia, pero hay esperanza. Bolivia se prepara para iniciar la siembra y retomar el camino del vivir bien porque hoy un pueblo en las calles, mujeres y hombres en el campo y en la ciudad luchan por sus derechos, para buscar el pan de una Bolivia mejor”, señaló.

BTV aclara que no censuró el mensaje de Eva Copa

Luego de las críticas a Bolivia Tv por presuntamente censurar el mensaje de la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, el canal estatal emitió un comunicado aclarando que “en ningún momento” censuró el mensaje de la legisladora y reveló que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) le negó acceso a la sesión por Zoom para tener una mejor calidad del audio e imagen del discurso de Copa. “La gerencia general de Bolivia Tv aclara a la opinión pública nacional que, en ningún momento el canal estatal de televisión censuró el mensaje de la presidenta del Senado, Eva Copa. (…) ya en el desarrollo de la Sesión de Honor de la ALP, aún cuando los técnicos nos habían facilitado el link para la sesión vía Zoom, desde las 8:30 se nos negó el acceso respectivo”, dice un comunicado emitido por el canal estatal.

El medio de comunicación también denuncia que la noche del miércoles la ALP le negó el acceso al hemiciclo para que su equipo de prensa y técnico pudiera instalar sus equipos “para tener una mejor señal y audio” para la transmisión en vivo.

Según el medio, ante la negativa del Legislativo, se tuvo que optar por encargar a un periodista en el Hemiciclo para la atención y transmisión en exclusiva con el apoyo de dos cámaras con calidad HD.

BTV adjuntó imágenes que demostrarían que la ALP negó acceso a la sesión por Zoom para tener mejor calidad en imagen y audio del mensaje de Copa.