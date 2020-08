Autoridades reprochan protestas de la COB

Iglesia, OEA y CIDH condenan bloqueo de medicamentos

El Gobierno advierte con intervenir los puntos de obstrucción ante el riesgo que causan a la población. Envían vía aérea más de una tonelada de oxígeno a Oruro.

Viernes, 7 de Agosto, 2020

El bloqueo indefinido que llevan adelante varias organizaciones sociales que forman parte de la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo a las Elecciones Nacionales, genera perjuicio y condena dentro y fuera del país.

Organismos internacionales se han pronunciado en las últimas horas, por el grave daño que están provocando en la salud de los bolivianos al impedir el paso de medicamentos en las carreteras.

Molestia. La Iglesia fue una de las primeras en pronunciarse la jornada de ayer, ante el clima que se vive en varias regiones del país.

El presidente de la Conferencia Episcopal (CEB) y arzobispo de Sucre, monseñor Ricardo Centellas, señaló que Bolivia vive una situación “inadmisible” debido a las contradicciones que se observan a nivel nacional. “¿Cómo es posible gobernar y hacer cálculos políticos? ¿Cómo es posible bloquear y pedir democracia? ¿Cómo es posible proclamar la vida y clausurar el año escolar? ¿Cómo es posible afrontar la crisis económica cuando sigue la burocracia institucional? ¿Cómo es posible que todos somos bolivianos, pero no todos tenemos la misma oportunidad de vivir dignamente?”, cuestionó el monseñor.

Sostuvo que, en los últimos días de crecimiento de la tensión social, es claro que todas las entidades representativas de Bolivia deben moverse para generar diálogo y espacios de encuentro fraternal, para que con franqueza y verdad, se alcancen soluciones. “No puede ganarnos esta actitud destructiva, de confrontación, no es la cultura boliviana. A nosotros nos caracteriza todo lo contrario: la hospitalidad, la cercanía y la hermandad”, agregó.

Contexto. Las organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), bloquean por quinto día consecutivo en distintas carreteras del país e impiden el paso de motorizados que llevan insumos de salud.

Exigen se garantice la fecha de las Elecciones Generales para el 6 de septiembre y no así para el 18 de octubre como lo determinó días atrás el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Con los bloqueos se han denunciado que los medicamentos y tubos de oxígeno son retenidos en las carreteras, evitando su llegada a los hospitales, pese a la crisis sanitaria que vive el país por la pandemia y la suma urgencia de insumos para tratar a los enfermos.

Jugar con la salud. Sin embargo, los reproches y críticas a esta acción, no sólo se dan dentro del país, sino también en el exterior.

Organismos Internacionales se pronunciaron rechazando las protestas de presión.

La Secretaria General de la Organización de Estados Americanos (OEA), condenó los bloqueos que impiden el paso de vehículos que transportan insumos médicos para la atención de pacientes con coronavirus. “La OEA manifiesta su extrema preocupación por la situación en Bolivia donde grupos de manifestantes bloquean el paso de camiones con insumos sanitarios para combatir el COVID-19, en momentos que la pandemia ha alcanzado su punto más alto en el país sudamericano”, refiere la nota de prensa del organismo internacional.

Exhortó a la población boliviana a priorizar el control de la crisis sanitaria y resolver los problemas en salud. Calificó de inadmisible y una bajeza el pretender obtener réditos políticos del sufrimiento del pueblo en esta emergencia. “La Secretaría General manifiesta que es inmoral e indigno jugar a la política con la vida de la gente, y absolutamente infame que derechos humanos de orden público del pueblo boliviano como su derecho a la vida y a la salud se vean vulnerados y violados por grupos de intereses miserables y mezquinos”, refiere la OEA.

Reclamos. En la misma línea lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que a través de un comunicado emitido desde sus redes sociales, condenó las protestas y bloqueos que impiden el abastecimiento de oxígeno e insumos médicos. "La CIDH condena que manifestantes impidan el paso a camiones cisterna de oxígeno y ambulancias necesarios para atender la pandemia y hace un llamado urgente a permitir, sin interferencias de ningún tipo, la circulación del personal médico, equipos y material", señala esta organización.

El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, complementó esta declaración con mensaje emitido desde sus cuentas de redes sociales en el que aseguró que esa condena "vale lo mismo para (el abastecimiento de) alimentos y protección de los derechos humanos de todas las personas".

Por la salud. Ante esta situación, el Gobierno arribó este jueves al aeropuerto 'Juan Mendoza' de Oruro más de una tonelada de oxígeno que ayudarán a mitigar la emergencia que existe por la falta de ese insumo médico en las unidades de terapia intermedia e intensiva de los hospitales Korea y San Juan de Dios, que atienden pacientes con coronavirus. "Esto fue posible gracias a las gestiones del ministro de Defensa, Luis Fernando López, en coordinación con el viceministro de Transporte, Julio Linares, con el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Oruro", reseña una nota del Ministerio de Obras Públicas.

El envío se realizó desde el aeropuerto de Viru Viru, de Santa Cruz, en una aeronave Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana y fue recibido por personal de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA).

Anuncian intervención. Sin embargo, al finalizar la jornada el Gobierno informó que el puente aéreo de traslado es insostenible, por lo cual advirtió con movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía para “rescatar” a los camiones que llevan el insumo médico.

Cuatro ministros, reunidos en Cochabamba, alertaron que la situación es dramática por la falta de oxígeno, causada a decir de ellos por un capricho político del MAS. “No hay más opción que generar operaciones interinstitucionales entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para hacer un rescate de esos cisternas de oxígeno, estén donde estén. Se nos acabó la paciencia del diálogo y de esperar la racionalidad de Arce Catacora, de Andrónico y la misma gobernadora, que tanto daño le están haciendo a Cochabamba”, dijo el ministro de Defensa, Luis Fernando López al subrayar que la falta de oxígeno en La Paz, Oruro, Cochabamba empieza a sentirse, al igual que en el sur del país.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, indicó que agotaran la última instancia del diálogo para evitar confrontación. “Esperaremos hasta la última instancia el diálogo y, si no hay la apertura que esperamos, si no hay un poco de corazón en esta gente, vamos a intervenir los bloqueos en cualquier momento, que no se diga que no se buscó el diálogo, que no se diga que no se quiso buscar la forma de arreglar las cosas”, señaló.

Para el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, los vuelos para llevar el oxígeno no son sostenibles ni suficientes para lo que se requiere en la pandemia. “Ya no es sostenible que se esté trasladando oxígeno en avión, es de manera inmediata que tenemos que solucionar este conflicto caso contrario el Gobierno tendrá que cumplir con lo que dice la Constitución y las leyes: primero la vida de los bolivianos”, manifestó la autoridad.

Exigió de manera inmediata se realice un diálogo entre el Órgano Electoral y las personas en movilización.

A su turno, el ministro de Trabajo, Óscar Mercado, ratificó la posibilidad de movilizar a las Fuerzas Armadas. “Vamos a ejercer las atribuciones y las funciones que la Constitución Política y la ley faculta con las instancias que están encargadas de brindar seguridad y tranquilidad a nuestro país y especialmente a Cochabamba, como son las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, y no vamos a aguantar el chantaje y la manipulación”, aseguró Mercado.