Branko Marinkovic asume como ministro de Planificación

Tarea. La nueva autoridad, en rueda de prensa, se planteó como reto liberar los créditos internacionales y con ella iniciar la recuperación del aparato productivo.

Jueves, 6 de Agosto, 2020

Con el reto de hacer frente a la pandemia del coronavirus (COVID-19) y de paso liberar los créditos internacionales trabados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para disponer recursos para reactivar la economía, Branko Goran Marinkovic Jovicevic, empresario cruceño y expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, asumió como ministro de Planificación del Desarrollo.

La nueva autoridad ocupa dicho cargo en reemplazo de Carlos Melchor Díaz, en la víspera dejó el cargo aquejado por la salud.

“El reto realmente es muy grande, dado que estamos pasando una pandemia que no habíamos visto nunca. No podía quedarme mirando cómo se deteriora la situación del país. Entonces, tenemos un periodo corto, en el que debemos tratar primero el diálogo y luego generar la recuperación económica”, apuntó en su primer contacto con la prensa en La Paz.

Una misión especial a afrontar. En el momento de posesión de la nueva autoridad de Estado, la presidenta Jeanine Áñez, pidió trabajar en tres ejes. El primero, conseguir los recursos que necesita el país para seguir apoyando a la gente más golpeada por la pandemia del coronavirus.

"Al nuevo ministro de Planificación le quiero encargar tres cosas, uno, trabaje para conseguir los recursos que necesita Bolivia para seguir ayudando con bonos a las personas que más necesitan en esta pandemia, busque recursos", encomendó la mandataria.

La presidenta dijo que la pandemia no solo golpeó la salud de los bolivianos, sino también su economía, "pero especialmente a las personas de menos recursos".

"Por eso hoy por hoy, las necesidades más sentidas son la falta de ingresos, la falta de trabajo y en muchos casos, el hambre", dijo.

Como segundo eje, la mandataria pidió a Marinkovic trabajar con transparencia, en su primera incursión en un cargo público. "Traiga su prestigio de empresario correcto a la administración pública y trabaje con transparencia y de cara al pueblo", remarcó.

Finalmente, como tercer pilar, encomendó a la nueva autoridad ayudar en la estrategia general del Gobierno Nacional, enmarcada en tres retos: cuidar la salud de la población, crear empleos y resguardar la democracia.

Prioridad liberar recursos. Marinkovic, puso de manifiesto que su presencia en el Gabinete del Estado, está marcado por buscar unir a los bolivianos para afrontar todos hacia una misma causa, cual es superar esta crisis sanitaria y al mismo tiempo ver maneras de captar recursos para pagar bonos e inyectar capital para la recuperación económica del país.

“Toda mi vida tuve claro qué era lo que quería hacer y sé que se necesita una sociedad justa y ecuánime para salir adelante, para que a todos nos vaya bien y esas son las causas en las que creo y son las causas por las que seguiré trabajando”, argumentó.

Con respecto a los créditos internacionales cuyos tres proyectos de Ley (PL N.°689 PL N.°730 y PL N.°731) de créditos provenientes de la CAF, Banco Mundial y el BID, siguen estancados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el nuevo ministro mencionó que es una de sus prioridades hacer posible que los mismos se liberen para hacer uso de esos recursos.

“Hay que entablar un diálogo (con la Comisión Legislativa) para tratar destrabar el dinero que está en el Congreso para que ese dinero llegue a los bolivianos y abocarnos a la inversión pública para reactivar la economía del país”, argumentó.

Además, comunicó que el resto es generar más economía para dar un impulso tanto a la inversión pública y también la privada. Y en el caso de los bonos, mencionó que él mismo se encargará del pago de los bonos (Bono Salud) independientemente que se liberen o no.

“No guardo rencores con nadie”

“Después de 10 años de exilio, lo que le puedo decir es que no guardo rencores con nadie sino guardo un profundo agradecimiento al aprendizaje que he tenido, a mi familia que me acompañó. Esos 10 años me enseñaron más que nada que no se trata de rencor, que no se trata de venganza, sino que se trata más bien de devolver al país lo que le ha dado a uno.

Toda mi vida trabajé en la agroindustria, en las empresas, en el campo; nunca tuve un cargo político, este es mi primer cargo político que hoy acepté gracias a la presidenta.

Sé trabajar, toda mi vida tuve claro qué era lo que quería hacer y sé que se necesita una sociedad justa y ecuánime para salir adelante, para que a todos nos vaya bien y esas son las causas en las que creo y son las causas por las que seguiré trabajando. Estas dos causas son libertad para todos y las oportunidades económicas para todos.

En los más de 10 años que estuve afuera, siempre quise volver, nunca tuve dudas de eso. Creo que eso es lo que me convenció de que realmente soy boliviano, voy a ser siempre boliviano y no importa cuántas veces me expulsen, siempre voy a volver a mi patria.

De aquí en adelante, tenemos retos muy grandes como bolivianos, tenemos una pandemia que es algo inesperado para el mundo entero y tenemos una situación económica heredada que ya venía deteriorada y esta pandemia ha causado que esto empeore.

Entonces, hoy, cuál es el reto que tenemos todos, porque no es un reto mío con asumir un Ministerio y decirle 'yo vengo a arreglar la economía', eso no lo puede hacer una persona sola, lo tenemos que hacer absolutamente todos los bolivianos y tenemos que también preocuparnos de la salud todos los bolivianos.

Por eso les pido a aquellos que están bloqueando carreteras, que no dejan pasar oxígeno, que no dejan pasar ambulancias, es parte de todos ustedes de que nosotros solucionemos el problema de la salud, no se trata de bloquear, no se trata de bloquear los recursos en el Congreso, se trata de que trabajemos juntos como bolivianos, que podamos dialogar y que podamos llegar realmente a tener un diálogo entre políticos y decir 'nos importa la salud, nos importa la economía y que los bolivianos tengan trabajo”.

