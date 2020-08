En reemplazo de Carlos Díaz

Posesionan a Branko Marinkovic como Ministro de Planificación del Desarrollo

Miércoles, 5 de Agosto, 2020

Ref. Fotografia: Branko Marinkovic asume el cargo de ministro de Planificación del Desarrollo. Foto: APG

El Gobierno decidió nombrar al empresario Branko Marinkovic como nuevo Ministro de Planificación del Desarrollo.

La posesión fue realizada por la presidenta Jeanine Áñez en vísperas del aniversario de Independencia de Bolivia, en un acto en Palacio Quemado.

El empresario cruceño asume el cargo tras la renuncia de Carlos Díaz, quien dejó el gabinete por problemas de salud.

El nuevo Ministro aseguró que siempre se dedicó a la agroindustria y que es la primera vez que acepta un cargo político.

“Toda mi vida tuve claro que era lo que quería hacer y sé que se necesita una sociedad justa y ecuánime para salir adelante, para que a todos nos vaya bien y esas son las causas en las que creo y son las causas por las que seguiré trabajando”, dijo.

Marinkovic fue dirigente empresarial y posteriormente presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz. Lideró el movimiento autonomista que se gestó contra el primer Gobierno del MAS.

Cuando explotó el caso Rózsa en 2009, Marinkovic fue acusado de terrorismo y se marchó a residir en Brasil, donde se refugió como perseguido político. Retornó al país luego de 10 años, después de la caída de Evo Morales.

“Yo y mi familia tuvimos que pasar después de 10 años de exilio, lo que le puedo decir es que no guardo rencores con nadie sino guardo un profundo agradecimiento al aprendizaje que he tenido. Esos 10 años me enseñaron más que nada que no se trata de rencor, que no se trata de venganza, sino que se trata más bien de devolver al país lo que le ha dado a uno”, afirmó.

"En los más de 10 años que estuve afuera, siempre quise volver, nunca tuve dudas de eso. Creo que eso es lo que me convenció de que realmente soy boliviano, voy a ser siempre boliviano y no importa cuántas veces me expulsen, siempre voy a volver a mi patria", agregó el empresario.

La presidenta Áñez encargó a Marinkovic que trabaje para conseguir los recursos que se requieren para dar los bonos a las personas que más necesitan.

“Trabaje Branko y consiga recursos para ayudar a la gente con nuevos bonos”, le dijo.

También le pidió que lleve “su prestigio de empresario correcto a la administración pública y trabaje con transparencia y de cara al pueblo”.

El tercer encargo fue que ayude en la estrategia del gobierno para cuidar la salud, el empleo y la democracia.