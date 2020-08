Intensifican-las-movilizaciones-y-el-Gobierno-anuncia-demandas

Organizaciones sociales exigen que las elecciones sean en septiembre

Protestas. Juan Carlos Huarachi y Leonardo Loza serán procesados. El ministro Arturo Murillo advierte con intervención en los puntos de bloqueos.

Miércoles, 5 de Agosto, 2020

La situación en el país, se agrava en medio de la pandemia del coronavirus, por las movilizaciones que llevan adelante la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones del Pacto de Unidad, ambos afines al Movimiento al Socialismo (MAS).

Posición. La jornada del martes, los puntos de bloqueos en el país se masificaron a comparación de los que iniciaron el lunes pasado.

El máximo ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, informó que hay más de 70 puntos de bloqueo en el país. "Urge la necesidad de un Gobierno electo que plantee nuevas políticas en salud, educación y economía en esta crisis por la pandemia del coronavirus", señaló.

A su vez, el Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Jacinto Vega, anunció que la decisión de las organizaciones de “seguir sumando” a las protestas y no retroceder.

La COB anuncia que a los bloqueos ya establecidos en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí, se sumarán otros puntos en Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando.

Respecto al bloqueo a vehículos que llevan insumos médicos, el representante de la COB dijo que instruyó que se dejen pasar a las movilidades que transportan medicamentos, oxígeno e insumos médicos o a las ambulancias.

En la misma línea se pronunció el Ejecutivo de los interculturales, Henry Nina, quien ratificó la instrucción de que se permita el paso de ambulancias, por la situación sanitaria que atraviesa el país.

Contexto. La COB y el Pacto Unidad, iniciaron sus movilizaciones exigiendo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizar las elecciones el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como lo determinó semanas atrás, ante la explosión de casos positivos de COVID-19.

Tensión y perjuicio. La jornada del martes, los movilizados llevaron adelante sus protestas con mayor dureza.

En Samaipata, las personas que se encontraban bloqueando provocaron un incendio forestal en la región cercana al "Fuerte de Samaipata" provocando alarma en el departamento y molestia en las autoridades regionales.

Similar situación se registró en Oruro, específicamente en Sayari. Los bloqueadores dinamitaron los cerros para provocar mayor obstrucción en la carretera.

Así también, en La Paz cavaron zanjas en la comunidad de Palcoco, donde se encuentra la planta de oxígeno medicinal de una de las empresas que abastece del insumo a diferentes hospitales de dicho departamento. El gerente de la factoría afectada, Remerto Flores, indicó que los nosocomios no reciben el producto, así mismo denunció que en la zona de Ventilla donde se encuentra la planta de gasificación de oxígeno existen más bloqueos.

No obstante, los movilizados pidieron disculpas a la población por los perjuicios de los bloqueos. Señalaron que sus protestas se realizan porque consideran una necesidad tener elecciones prontas para establecer un nuevo Gobierno. “Discúlpennos si les estamos haciendo daño, pero hay una realidad que tiene que conocer el pueblo boliviano, no somos locos para convocar a marchas, movilizaciones, cabildos, es que hay una necesidad: día a día están muriendo nuestros compatriotas”, dijo Huarachi.

Acciones. Ante esta situación, desde el Gobierno, el director de Coordinación con Movimientos Sociales, Rafael Quispe, anunció que presentarán nuevas demandas penales contra el Ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, y el dirigente del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza.

Específico que la denuncia contra Huarachi se presentará en Oruro, mientras que a Loza se le iniciará este nuevo proceso en Cochabamba. Los tipos penales por los cuales se les acusa son instigación a delinquir, apología del delito, asociación delictuosa y delitos contra la salud pública.

Como argumento, Quispe mostró videos en que se observa a Huarachi expresando su respaldo al binomio Luis Arce-David Choquehuanca y a Loza anunciando que se acatarán los bloqueos convocados por la COB.

Las nuevas demandas se suman a otras anteriores que se presentaron la semana pasada. El Ministerio de la Presidencia ya denunció anteriormente a Huarachi por los hechos de violencia suscitados el pasado martes en El Alto, mientras que el Ministerio de Gobierno se querelló contra Loza por declaraciones en que culpaba al Tribunal Electoral en caso de que haya “derramamiento de sangre”.

Preocupación. La Defensoría del Pueblo, se pronunció por la situación y condenó los hechos de violencia que se registraron durante las movilizaciones. “La Institución Defensorial repudia cualquier tipo de confrontaciones, agresiones y hechos de violencia contra la integridad física de las personas y de la propiedad pública y privada, así como el uso innecesario y excesivo de la fuerza pública y de agentes químicos”, dice un comunicado.

Llamó a evitar situaciones de provocación o confrontación que podrían derivar en una escalada de hechos de violencia y garantizar un proceso electoral democrático, pacífico con alta participación.

También llamó al diálogo al TSE y las organizaciones sociales que protagonizan las medidas de presión.

Interés político. Por otro lado, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció que grupos afines al MAS financian las marchas y bloqueos en distintas regiones del país. "Porque no les funcionó con el pago de 200 ahora están ofreciendo 300 bolivianos por ir a marchas y bloquear (...) Sus dirigentes están buscando heridos y muertos y van a tratar de actuar de la misma manera que actuaron en noviembre, ellos mismos asesinando a su compañeros para mostrar trofeos", informó la autoridad en conferencia de prensa.

Afirmó que al Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez le interesa la vida de los bolivianos y no quiere más muertos en el país por culpa de esa enfermedad, por lo que los exhortó a los manifestantes a deponer actitudes y poner una pausa en las movilizaciones.

Medidas. Los líderes cívicos del país, han anunciado una reunión de emergencia para esta jornada, para tratar las movilizaciones que se llevan adelante en el país.

La reunión se llevará adelante en el departamento de Cochabamba, así lo confirmó el presidente de los Comité Cívico Provinciales de Santa Cruz, Fernando Larach.

Desbloqueo. Por su parte, el ministro Murillo, advirtió que los sectores movilizados deben levantar sus bloqueos en las próximas horas, caso contrario actuará la Policía. “Levanten esos bloqueos, porque si no lo hacen en las próximas horas, lo vamos a hacer nosotros”, subrayó. “Señores no se equivoquen, una cosa es la tolerancia, tiene un límite (…) Solamente quiero decirles, que nosotros estamos tomando las previsiones necesarias para hacer lo que tengamos que hacer para que a nuestra gente no le falte oxígeno ni comida”, acotó.

En esa línea, al finalizar la jornada, se conoció que en Santa Cruz, contingentes policiales salieron hacia los puntos de bloqueos para dejar expeditas las vías. Hasta el cierre de esta edición, los uniformados se alistaban para salir del Comando Departamental de la Policía.

