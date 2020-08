Posición oficial

Iglesia Católica rechaza clausura de gestión escolar

Desacuerdo. Para las organizaciones católicas, la decisión de clausura del año escolar es un lamentable desenlace.

Miércoles, 5 de Agosto, 2020

Las entidades educativas de la Iglesia Católica rechazaron y lamentaron este martes la decisión del Gobierno transitorio de clausurar la gestión escolar.

Comunicado oficial. “La educación no puede detenerse porque es como detener la vida, es truncar ilusiones, es detener la formación y el crecimiento humano, cultural y espiritual de miles de niños, adolescentes y jóvenes”, advirtieron las instituciones en un comunicado leído por el monseñor Fernando Bascopé, responsable del área de Educación de la Conferencia Episcopal.

Para las organizaciones católicas, la decisión de clausura del año escolar es “un lamentable desenlace de una búsqueda de diálogo sin frutos entre el Ministerio de Educación, la dirigencia del Magisterio y una parcialidad de padres de familia que, lejos de buscar el bien de los estudiantes, se han arrimado en consignas políticas sin comprender el sentido propio de la educación”.

Por ello, pidieron “a las autoridades gubernamentales, hacer los mejores esfuerzos para que la educación no se detenga”.

En el mismo contexto, reflexionaron “a los dirigentes, a deponer toda actitud de violencia y propiciar un diálogo sereno en la búsqueda de soluciones que otorguen dignidad a nuestro país en su efeméride patria”.

Recordaron que “educar es dar vida, es un acto de amor que nunca termina, es sacar lo mejor de cada quien, es dar forma a sueños, es hacer visible lo invisible y maravilloso que existe en cada ser humano”.

“Somos conscientes que la educación va más allá de una nota, de un pase automático de curso, de una simple dimensión cognoscitiva; la educación es mirar la persona en su integralidad como sujeto que piensa, razona, aprende, siente, crea y se maravilla”, manifestaron.

Preocupación de la ONU. El documento asimismo comparte “la preocupación de la ONU que ha calificado de terrible pérdida para los niños el cierre anticipado del año escolar en nuestro país, pidiendo más y mejor educación, extremando esfuerzos para que la educación no se detenga”.

Lamentaron que, como efecto de esto, la educación boliviana, en particular la privada, vive momentos de angustia y zozobra que afectan a los maestros y demás dependientes de estas instituciones educativas.

Destacaron que la educación católica, pública de convenio y privada, fiel a su compromiso y mandato de educar, en estos meses ha extremado esfuerzos, con creatividad y responsabilidad, desde modernas plataformas virtuales hasta la puesta en práctica de los diversos medios tecnológicos.

Aseguraron que en esas unidades educativas se han combinado modalidades entre lo virtual y a distancia, con maestros que llegaron a la casa de los propios estudiantes con alimentos, donando datos para internet, y llevando tarea a aquellos que no tienen acceso al mismo. “¡No queremos creer que todos estos esfuerzos han sido vanos!”, exclamaron.

La Paz

Denuncian acumulación de féretros en el cementerio

En la jornada pasada circularon fotografías de varios ataúdes destrozados en la parte trasera del cementerio general, vecinos se contactaron con el portal urgente.bo para denunciar el hecho, afirmando que se estarían sacando los cuerpos de personas que habrían fallecido hace varios años, ante el colapso del cementerio General.

Una mujer, que decidió mantener su identidad en reserva informó que desde el cementerio General se contactaron con ella, afirmando que su familiar, quien había fallecido hace siete años debía ser trasladado a un nicho menor.

“Me llamaron del cementerio para anunciarme que el cuerpo de mi padre debía ser retirado. El falleció hace 7 años y me sugirieron que lo traslademos a un nicho menor. Ayer fui al cementerio a hacer el papeleo y no era la única persona, habían varias personas a la espera para este cambio y nos trasladaron a un pabellón nuevo, e incluso vimos fosas comunes para aquellos que no tenían familiares” afirmó.

Por su parte el director de Empresas, Entidades y Servicios Públicos, Martin Fabbri informó que en el camposanto aún no se tienen fosas comunes, sino que, ante el incremento de muertes confirmadas y con sospechas de coronavirus, en el cementerio General se hace más recurrente la inhumación de cuerpos que es una opción autorizada en el protocolo nacional, vigente por la pandemia.

“Aún quedan espacios en nichos, pero en menor medida, por lo que nos hemos visto obligados a utilizar el entierro en suelo que no son fosas comunes”, informó./Urgente

