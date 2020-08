Presentó su carta

Renuncia el Ministro de Planificación por motivos de salud

Martes, 4 de Agosto, 2020

Ref. Fotografia: El ministro de Planificación, Carlos Melchor Díaz. Foto: ABI

El ministro de Planificación, Carlos Melchor Díaz, presentó su renuncia al cargo, debido a motivos de salud que impiden que siga ejerciendo al mando de dicha cartera de Estado.

“Lastimosamente motivos de salud no me permiten continuar mis funciones desde la ciudad de La Paz, por lo que no podré continuar ejerciendo el cargo que usted me honró en designar. En este sentido presento ante usted mi renuncia irrevocable”, dice una carta de Díaz dirigida a la presidenta Jeanine Añez.

Desde hace dos semanas ya se había conocido que Díaz había solicitado licencia del cargo, debido a sus problemas de salud. Se conoció que tiene comprometidos los pulmones.

El cruceño Díaz fue Ministro desde noviembre de 2019 y su renuncia se registra nueve meses después.

/Erbol