Organizaciones sociales de la COB protestan en varias regiones

Con bloqueos presionan para que elecciones sean en septiembre

Molestia. Gobierno cuestiona acciones y denuncia intento para convulsionar el país. Analizan intervención. Transporte pesado anuncia acciones contra dirigencia de la COB.

Martes, 4 de Agosto, 2020

Diversas organizaciones sociales, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, iniciaron bloqueos en distintas regiones del país en demanda de que las Elecciones Nacionales se realicen el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como definió el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Mientras que el Gobierno cuestiona las actitudes de los dirigentes que lideran las protestas por atentar contra la salud de los bolivianos.

Medidas. Desde la madrugada del lunes, se registraron los bloqueos en el país, principalmente en El Alto, así como en Cochabamba y Santa Cruz.

Según definió la COB, el Pacto de Unidad y las organizaciones sociales en un cabildo, a partir de hoy inicia la huelga general indefinida y las movilizaciones hasta que el TSE garantice que las elecciones serán en septiembre.

En La Paz, varias zonas de El Alto, fueron el escenario de la mayoría de los bloqueos, al igual que en Cochabamba, las zonas más afectadas con los bloqueos fue en el Chapare. Mientras que en Santa Cruz, los puntos de protesta se registraron en Cuatro Cañadas, San Julián, en los valles cruceños y Yapacaní.

Debido a ello, los viajes interdepartamentales e interprovinciales en La Paz fueron suspendidos. Tampoco se registró paso por la carretera Santa Cruz - Cochabamba.

Situación. Las movilizaciones se dan, pese a las reuniones que sostuvieron los dirigentes de la COB y el Pacto Unidad con los vocales del TSE, quienes explicaron las razones para postergar la fecha.

En la oportunidad, el presidente del TSE, Salvador Romero, señaló que el aplazamiento de los comicios se determinó en base a informes técnicos, científicos y epidemiológicos referente a la pandemia.

El TSE dio vía libre al aplazamiento de las elecciones, ante los reiterados pedidos de políticos, sectores sociales, instituciones y autoridades nacionales, departamentales y regionales, debido a la explosión de casos positivos de coronavirus en el país.

Gobierno. Desde el Gobierno, la presidenta del Estado, Jeanine Áñez, llamó a la “reflexión” a la COB y los sectores sociales para evitar ese tipo de manifestaciones, ante el riesgo de contagio del coronavirus.

“Hacemos un llamado a los dirigentes de la COB y de otros sectores para que no hagan bloqueos y movilizaciones. Las movilizaciones y cualquier aglomeración, del color político que sea, disparará los contagios en El Alto y en La Paz”, advirtió, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, afirmó que el Movimiento Al Socialismo (MAS), a través de sus organizaciones sociales que salieron a bloquear en medio de la pandemia, busca convulsionar y desestabilizar el país. "Creemos que estamos viviendo una crisis sanitaria demasiada delicada como para intentar hacerlo político; el MAS está haciéndolo político, está tratando de convulsionar, está tratando de desestabilizar nuestro país", manifestó.

Asegura que es preocupante el hecho de que el partido del expresidente Evo Morales promueva manifestaciones, cuando hay una "explosión de contagios" por COVID-19. "La explosión de contagios va a ser mucho más, pero al MAS no le interesa sacrificar a su gente, ustedes han visto que ya han muerto diputados nacionales, dirigentes fundadores del MAS y si continúan bajo esta idea van a traer más muertes", alertó.

Por otro lado, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, anunció que convocará a una mesa de diálogo a los sectores movilizados que rechazan el cambio de la fecha de las elecciones. “Nuestra primera opción es el diálogo convocando a las organizaciones sociales a participar en una mesa de diálogo. Queremos que la menor cantidad de bolivianos se contagien y pierdan la vida por esta enfermedad", manifestó Issa.

Preocupación por la salud. El Gobierno, mediante Issa, denunció que los bloqueos están impidiendo el paso de tubos de oxígeno, que son vitales para atender a pacientes de COVID-19, por lo cual pidió deponer actitudes y responsabilizó al MAS en caso de haber fallecidos por la falta de ese insumo. “Los bloqueos han ocasionado que el oxígeno, que estamos importando diferentes países, no esté llegando a los centros asistenciales de salud en la medida que éstos requieren. Lo que va ocasionar es que miles de bolivianos van a perder la vida por la falta de oxígeno”, dijo Issa.

Indicó que un enfermo de COVID requiere de 7 a 10 tubos de oxígeno al día. “Los dirigentes del Movimiento al Socialismo que están ocasionando estos bloqueos y ordenando desde la Argentina o desde aquí, están asesinando a nuestra gente. Tenemos varias personas que ya no tienen oxígeno el día de hoy”, sostuvo.

Sobre esta situación, el candidato a la presidencia por el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol), Feliciano Mamani, informó que superó la enfermedad del coronavirus y pidió al ejecutivo de la COB recapacitar en su decisión de continuar con los bloqueos y priorizar la salud. “Quiero pedir al señor Juan Carlos Huarachi, ejecutivo de la COB, que recapacite, que actúe con total responsabilidad. Señor Huarachi, primeramente es la salud, la vida de los bolivianos y después vienen sus intereses políticos”, manifestó Mamani.

Dijo que las movilizaciones en el país tienen un carácter político y los autores intelectuales se encuentran mirando desde sus escritorios y no están en los centros de bloqueos exponiendo sus vidas con el riesgo a ser contagiados con el virus.

Perjuicios. Por su parte, Hugo Domingo Ramos, secretario ejecutivo de transporte pesado, anunció que presentará una acción popular contra el dirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi, por promover movilizaciones en plena pandemia y por las agresiones que los transportistas estarían sufriendo en algunos puntos de bloqueo. “En todo tipo de bloqueo ha habido agresiones, han apedreado camiones y esperamos hoy que no pasen este tipo de acciones porque si en caso de que pasara y el transportista va reaccionar en defensa de su herramienta de trabajo, cosa que pase en los puntos de bloqueo, le llevará la factura el dirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi, por estar en este tipo de acciones”, manifestó.

Según el dirigente, en algunos puntos de bloqueo los movilizados cobran hasta Bs30 a los transportistas para que permitirles el paso. Unos 500 transportistas estarían perjudicados con las movilizaciones.

Sectores molestos. Al igual que que las autoridades nacionales, varios sectores sociales del país, rechazaron las movilizaciones que impulsa la COB.

En La Paz, las juntas vecinales y micro empresarios se pronunciaron cuestionando la medida.

De igual manera lo hizo la Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ) y el Comité Pro Santa Cruz.

Rómulo Calvo, presidente cívico, tras sostener una reunión virtual de directorio de la institución, indicó que se determinó exigir una nueva convocatoria a las Elecciones Nacionales y a la vez rechazar las movilizaciones que llevan adelante los movimientos sociales afines al MAS. "Están bloqueando la vida, están obligando a que su propia gente se infecte y pueda morir, parece que no les ha dolido los dirigentes masistas que han perdido la vida por no creer en el virus. No estamos de acuerdo con estas acciones de esta minoría que presiona", manifestó.

Intervención. Al finalizar la jornada, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, informó que están coordinando con el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público, para tomar acciones en los puntos de bloqueos.

"Están bloqueando la vida, están matando gente, no están dejando pasar ambulancias. La fuerza legal tiene que entrar a como de lugar, tienen que entender que el Gobierno no tiene nada que ver, es un tema del TSE. Pero estamos planificando y estamos tratando de dialogar, estamos buscando voceros del MAS", remarcó.

Algunas de las calles de El Alto que estaban bloqueadas, fueron intervenidas por la policía boliviana de forma pacífica, permitiendo así la libre circulación por la Ceja de El Alto. En el momento fueron arrestadas tres personas que intentaban impedir el desbloqueo agrediendo con piedras a los uniformados.

80 Mil casos

Positivos de coronavirus registra Bolivia con la pandemia.

3 de mayo

Debían realizarse las elecciones, pero se suspendió por la cuarentena.

Estefany Claros Aldana eclaros@eldia.com.bo