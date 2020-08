Lo aclaró el Viceministro de Educación Regular

Los papás no están obligados a pagar a colegios en los que se determina continuar con las clases

Lunes, 3 de Agosto, 2020

El viceministro de Educación Regular, Limbert Ayarde, aclaró que la clausura del año escolar no significa que se descontinúe con la educación de los estudiantes e indicó que la instructiva permite que los establecimientos educativos privados continúen con las clases si así lo determinan, sin embargo, enfatizó que el padre de familia no está obligado a que su hijo tome las clases y por ello pague algún monto.

“La instructiva lo permite (seguir dando clases pese a la clausura del año escolar), más bien celebramos que los procesos formativos continúen, pero ahora van a tener mayores condiciones institucionales, administrativas y hasta económicas para garantizar la continuidad de los procesos formativos. (…) El colegio no puede obligar (a pasar clases), pero celebramos estas decisiones que en realidad ya se están dando no sólo en el Colegio Horizontes, sino también en otras unidades educativas que están dando hacer conocer comunicados similares (de que continuarán pasando clases), la idea es que la educación continúe y donde tiene limitaciones, nos apuremos y vayamos incorporando los mecanismo que permitan la modernización, la transformación, pero quienes tienen condiciones, celebramos que continúen con el servicio educativo, pero no es obligatorio en términos administrativos en que estos sean tomados por la familia”, aclaró el viceministro en entrevista con radio Fides.

El pasado fin de semana, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció sobre la determinación de dar curso a la clausura del año escolar a partir de este 3 de agosto, sin embargo, los padres de familia, los colegios privados y los maestros emitieron sus pronunciamientos, algunos en desacuerdo con la determinación del Gobierno.

Por ejemplo, José Antonio Pereira, representante de padres de Familia de colegios particulares en La Paz, anunció no pagarán ni un solo centavo a los establecimientos educativo.

Ayarde reiteró que la clausura del año escolar se da en términos académicos admirativos, pero en la educación privada, el 31 de julio concluye los términos contractuales de los contratos suscritos con los padres de familia, pero a partir de ahora las unidades educativas reacondicionarán los términos para las nuevas ofertas que se va dar hasta fin de año y esto pues implicará un reajuste interno de sus condiciones económicas y financieras.

