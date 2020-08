Ministro de Justicia considera que el MAS busca convulsionar y desestabilizar el país con los bloqueos

El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, afirmó este lunes que el Movimiento Al Socialismo (MAS), a través de sus organizaciones sociales que salieron a bloquear algunas carreteras en medio de la pandemia, busca convulsionar y desestabilizar el país.

"Nosotros rechazamos (estas medidas), creemos que estamos viviendo una crisis sanitaria demasiada delicada como para intentar hacerlo político; el MAS está haciéndolo político, está tratando de convulsionar, está tratando de desestabilizar nuestro país", manifestó.

Agregó que es bastante preocupante el hecho de que el partido del expresidente Evo Morales promueva manifestaciones, cuando hay una "explosión de contagios" por COVID-19, sobre todo en La Paz y Cochabamba, además de otras capitales.

Ahora con los bloqueos instalados "la explosión de contagios va a ser mucho más, pero al MAS no le interesa sacrificar a su gente, ustedes han visto que ya han muerto diputados nacionales, dirigentes fundadores del MAS y si continúan bajo esta idea van a traer más muertes", alertó.

Coímbra lamentó que se convoque a manifestaciones cuando el país está entrando a un momento muy complicado debido a la expansión del coronavirus, pues hasta ayer se registraron 80.153 casos positivos y 3.153 fallecidos, en todo el país.

"No podemos ser tan irresponsables, no podemos no tener humanidad como lo está haciendo el MAS, (...) no puede ser que desde la comodidad de sus casas, Evo Morales y su candidato Luis Arce, estén mandando a su gente (a los bloqueos) a contagiarse y a morir, yo les desafío a que salgan ustedes a las movilizaciones, salgan a la cabeza, ahí veremos si de verdad es un tema de principios o es un tema de intereses políticos", puntualizó la autoridad.

Los manifestantes de sectores afines al MAS exigen que las elecciones generales se realicen el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, la nueva fecha fijada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). /ABI