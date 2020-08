Gobierno clausuro año escolar

Padres de familia de colegios privados anuncian que no pagarán ni un centavo

Domingo, 2 de Agosto, 2020

Ref. Fotografia: José Antonio Pereira, representante de padres de Familia de colegios particulares en La Paz.

José Antonio Pereira, representante de padres de Familia de colegios particulares en La Paz, anunció que hoy en la tarde se reunirán con los representantes a nivel nacional para hacer un voto resolutivo en el que adelantan no pagarán ni un solo centavo a los establecimientos, después el anuncio de la clausura del año escolar.

“Toda clausura conlleva a no cancelar ni un solo centavo, así que nos vamos a mantener en no cancelar nada, porque no tienen sentido derogar cualquier gasto en este tipo de clases”—agregó—“Hemos venido denunciando que al margen de la ley, que las clases eran ilegales y de total improvisación y en ningún momento estuvimos de acuerdo en que quieran cometer abusos y por tanto nos vamos a mantener en no cancelar. Tenemos reunión a nivel nacional y haremos conocer nuestras disposiciones al país en un voto resolutivo”, informó a Urgente.bo

El ministro de la Presidencia dijo que si bien la clausura rige desde julio y que los colegios privados deberán llegar a acuerdos, los padres de familia tienen una posición.

Sobre sentarse a una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo en el tema de pensiones, Pereira manifestó.

“Vamos a hacer prevalecer los derechos, si los de Andecop quieren dialogar nos vamos a sentar en una conversación de solidaridad pero donde ellos ya no podrán imponernos nada. Nosotros fuimos tolerantes y discriminados e incluso utilizados por la bancada del Movimiento al Socialismo MAS para pretender que nos hagan una ley del 50%. Los padres de familia no somos políticos simplemente buscamos pagar algo justo como lo mencionamos desde el principio”, concluyó. /Urgente