Pandemia del coronavirus

Diputado Barrientos considera que la clausura del año escolar genera certidumbre

Domingo, 2 de Agosto, 2020

Ref. Fotografia: El diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos. Foto: ABI

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, afirmó este domingo que la decisión de clausurar el año escolar genera certidumbre en la comunidad educativa del país, que en la actual coyuntura de pandemia y la falta de condiciones tecnológicas no podía desarrollar con normalidad sus actividades.

"Es una decisión que se nos parece se veía venir, una decisión que ahora da certidumbre, pero nos parece que esto no debe quedar ahí, sino que se habrá que trabajar los próximos meses para preparar al país tecnológicamente y con toda la logística para que tengamos una educación universal (a futuro) porque no sabemos qué va a pasar el 2021, no sabemos si habrá rebrotes (del COVID-19), entonces hay que estar preparados", dijo.

Pues recordó que en esta pandemia se ha encontrado varios obstáculos para efectivizar la educación a distancia o virtual en beneficio de todos los estudiantes del país, debido a que, por ejemplo, en gran parte del área rural no hay internet.

"Entonces hemos escuchado muchas preocupaciones de padres de familia, (incluso de las ciudades, donde) no les alcanzaba su presupuesto porque cada día tenían que adquirir tarjetas de crédito, hemos escuchado también a algunos dirigentes del magisterio haciendo conocer estas preocupaciones, por lo tanto, esto nos muestra que el país no estaba preparado tecnológicamente (aunque) nos hablaron del satélite Túpac Katari", lamentó Barrientos, en entrevista con Bolivia TV.

Horas antes, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció que el Gobierno decidió clausurar el año escolar en los niveles inicial, primario y secundario, y que no habrá estudiantes reprobados porque todos pasarán al siguiente curso.

La determinación fue asumida debido a la falta de condiciones para llegar con la educación virtual a todos los estudiantes y asimismo por la persistente protesta de algunas organizaciones sindicales, que insistían en reanudar las labores escolares, de manera presencial, lo que ponía en riesgo la salud y la vida de los estudiantes. /ABI