La Paz

Aparece mujer que dice ser quien se ve en el video íntimo, ruega que no se difunda más

Desde hace días se vive una polémica por la difusión, en redes sociales, de un video íntimo que supuestamente muestra a la senadora Copa, aunque ella ha señalado que eso es falso y que se trata de otra mujer.

Sábado, 1 de Agosto, 2020

Una mujer apareció este viernes para rogar a los usuarios de redes sociales que no distribuyan más un video íntimo que inicialmente circuló como si mostrara a la presidenta del Senado, Eva Copa.

“Yo tenía un enamorado que se llamaba Roly hace cuatro años, con el enamoré, recién hoy a mediodía me enteré que había subido un video sobre mí, esto me duele mucho, por favor ya no publiquen más este video, están arruinando mi vida entera”, dijo la mujer entrevistada por Junior Arias, del programa Detrás de la Verdad.

En un momento de la entrevista la mujer llora desconsoladamente: “Ustedes también deben tener hermanas, madres, ya no publiquen por favor”, dice y agrega: “Roly me grabó, pero yo jamás pensé que iba a subir a las redes, nunca imaginé que iba a estar en esta situación”.

La jefa del Senado señaló que “con un video falso pretendieron manchar mi honor y dignidad personal, agradezco las manifestaciones de solidaridad y apoyo de parte de instituciones, organismos internacionales, autoridades, personalidades y, en particular, el respaldo de mis queridos hermanos de #ElAlto”.

En otro mensaje publicado en su cuenta de Twitter expresó: “Exijo al Ministerio de Gobierno una minuciosa investigación para dar con el o los responsables de una publicación que circuló en redes sociales y que mella mi honor y dignidad personal. Acudiré a instancias nacionales e internacionales hasta que esta cobarde acción sea sancionada”.

La mujer que apareció hoy en la entrevista, quien omitió decir su nombre, señaló que su exnovio “es una persona muy mala, nunca debió hacer eso, una relación se respeta aunque se termine”, dijo. Se mostró arrepentida de haber aceptado ser filmada mientras tenía intimidad.

Luego señala: “Me da vergüenza salir a la calle, tengo una hija, con qué cara me va a mirar la gente, tengo mucho miedo. No tienen derecho de discriminar una mujer”. Contó que sus padres todavía no saben de la filmación.

La circulación del filme causó un gran debate en el país sobre el uso que se hace contra la mujer con este tipo de materiales. La presidenta Jeanine Añez también fue afectada por una situación similar ya que en noviembre pasado circuló un video íntimo en el que ella supuestamente aparecía. /ANF