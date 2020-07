Gobierno acude al TCP y no promulga Ley para atención de pacientes Covid-19 en clínicas privadas

El principal reclamo del Gobierno es que no fue consultado previamente por el Legislativo.

Viernes, 31 de Julio, 2020

Ref. Fotografia: El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Miguel Ángel Delgado.

El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Miguel Ángel Delgado, informó hoy que el Gobierno observó y, por tanto, no promulgó la Ley para garantizar la atención gratuita de pacientes de coronavirus en clínicas privadas.

En conferencia de prensa, Delgado manifestó que el Gobierno presentó una consulta sobre la constitucionalidad de la Ley y aseguró que se encontró varias contradicciones “de forma y fondo” en la misma.

“No podemos seguir permitiendo que se emanen leyes que no solo van contra la Constitución, esta ley implica una serie de gastos al Tesoro General de la nación y según la todo proyecto de Ley que implique gastos o inversiones para el Estado primero debe contemplar la fuente y segundo si el Proyecto de Ley no fue iniciativa del Ejecutivo debe requerirse una consulta previa a esta. El Asamblea no ha hecho ninguna consulta”, aseveró Delgado.

Asimismo, criticó que en la norma se hable de “subsector privado” cuando esa figura no existe en Bolivia y que se planteé que los gastos se financien mediante los créditos internacionales cuando, dijo, éstos están ‘bloqueados’ en la propia Asamblea Legislativa.

Eso sí, aseguró que el Gobierno no se opone “al fondo” de la norma y adelantó que el Gobierno está en conversaciones con el sector privado para que habiliten sus espacios para la atención de pacientes con coronavirus.

En pasados días, cabe recordar, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, pidieron a Añez promulgar dicha Ley ante el colapso del sistema de salud público.

Hace pocos días, además, el Gobierno también decidió no promulgar la ley para fomentar la donación de plasma hiperinmune a favor de los pacientes con coronavirus.

La Ley

El pasado 8 de julio, el pleno de la Cámara de Senadores sancionó la Ley Transitoria para que las clínicas privadas atiendan gratuitamente a pacientes con coronavirus. La norma garantiza que los pacientes de Covid – 19 que no pueden ser atendidos en el subsistema público sean transferidos – a costo del Estado – a las clínicas privadas.

La Ley de cuatro artículos, una disposición final y una disposición transitoria; establece que los establecimientos médicos en todos sus niveles “deberán atender obligatoriamente y sin dilación alguna a todas las personas que sean referidas por el subsector público” a fin de ser diagnosticadas, atendidas o tratadas por coronavirus Covid – 19 acorde a los protocolos de bioseguridad.

También indica que el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado estará a cargo del reembolso a las clínicas privadas, considerando “el precio real en el que se haya incurrido y demostrable de forma documentada”, para ello se deberá aprobar un reglamento a cargo del Ministerio de Salud, en un plazo de cinco días.

El nivel central del Estado podrá compensar o reembolsar los costos de la atención con la dotación de medicamentos, insumos y/o equipos para el tratamiento, mientras que las clínicas privadas tienen la obligación de dar a conocer la evolución de los pacientes que sean referidos.

Como fuentes de financiamiento para la atención gratuita de los pacientes de Covid – 19, la norma indica que pueden ser utilizados los recursos establecidos en la Ley 602 de Gestión de Riesgos, los créditos y donaciones externas e internas.

En la disposición final se precisa que las personas que opten por acudir directamente a las clínicas privadas “deberán acordar con los servicios privados de salud los costos y condiciones en el marco de la libertad contractual”.

