Áñez: 'En tres meses hemos hecho más por la salud que todos los gobiernos del pasado'

La mandataria se comprometió a seguir mejorando las condiciones de los hospitales.

Viernes, 31 de Julio, 2020

Ref. Fotografia: La presidenta del Estado, Jeanine Áñez.

La presidenta del Estado, Jeanine Áñez, aseguró hoy que su Gobierno transitorio hizo en tres meses más por la salud que “todos los gobiernos del pasado”.

"En los últimos tres meses hemos hecho por la salud más de lo que se hizo en décadas y no me refiero sólo al gobierno del MAS (Movimiento Al Socialismo), me refiero a todos los gobiernos del pasado que lamentablemente siempre dejaron a la salud de lado", señaló Áñez en un acto público.

Áñez, en ese sentido, aseguró que hoy, en plena pandemia por el coronavirus, sale a relucir la verdadera importancia de invertir y trabajar por mejorar la salud, porque sin ella no se puede trabajar, estudiar, hacer deporte, ni ninguna otra actividad cotidiana.

"Por eso tenemos que darle prioridad a la salud y eso es lo que hemos hecho en nuestro gobierno. En lo personal, desde antes de la pandemia, siempre tuve esa inclinación, dar condiciones dignas para que los bolivianos, cuando se enfermen, puedan ser atendidos, por eso desde que estábamos como parlamentarios peleamos tanto por el 10% para la salud", remarcó.

Asimismo, se comprometió a seguir mejorando las condiciones de los hospitales para atender la emergencia generada por la pandemia del Covid-19 y convocó a la unidad para sacar adelante al país de la actual crisis.

"Hemos hecho y seguiremos haciendo todo lo posible por seguir mejorando los hospitales y por seguir dando o proporcionando mejores condiciones. Sabemos, somos conscientes, que falta mucho por hacer, les pido unidad para que entre todos sigamos trabajando y para que entre todos saquemos al país adelante", dijo.

Recordó que frenar una mayor expansión del coronavirus no sólo consiste en hacer una buena cuarentena y en mantener las medidas de bioseguridad porque también se debe equipar hospitales, crear nuevos ítems de salud, habilitar más camas hospitalarias, instalar más terapias intensivas, donar a los médicos y personal de salud mejores equipos de protección, instalar más laboratorios y comprar más pruebas de coronavirus.

/Oxígeno