Por denuncia de Gobierno

Betty Yañiquez acudirá a la CIDH

Proceso. Califica de “temerarias” las “amenazas” del ministro Núñez. Huarachi dice que asumirá su defensa sin escapar.

Viernes, 31 de Julio, 2020

La diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Betty Yañiquez, calificó de “temerarias” las “amenazas” del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, en su contra, y anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el “acoso político” en su contra.

Contexto. El Gobierno a través del ministro Núñez informó que presentó una denuncia penal en contra de Yañiquez por el supuesto delito de atentado de la salud pública tras participar de la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo a una nueva postergación de las elecciones.

Además de Yañiquez, los otros denunciados son el ejecutivo de la COB Juan Carlos Huarachi y el expresidente Evo Morales.

Afectada. Sobre esto, Yañiquez señaló que participó de la marcha “con orgullo” por apoyar un pedido del pueblo y con la representatividad de pertenecer al partido que recibió un apoyo mayoritario en las últimas elecciones. “Ya que (Núñez) amenaza e indica que se van a presentar procesos penales. Le voy a responder con sus propias palabras, ¿qué hacia esta mujer en la marcha?, esta mujer es del pueblo boliviano, parte del pueblo boliviano. Tengo la representatividad (…) esta mujer estaba marchando ante una convocatoria del pueblo”, aseveró.

Asimismo, señaló que pedirá medidas cautelares ante la CIDH por acoso político y violencia ante la denuncia penal anunciada por el ministro de la Presidencia.

Aseguró que ese partido político no fue quien organizó o convocó a las marchas y movilizaciones registradas el pasado martes y afirmó que la marcha de la CIB fue por la vida, la salud, la democracia y la educación.

Acciones. Por su parte, Huarachi, aseguró que no se escapará y dará la cara, tras haber sido denunciado.

Sostuvo que continuará la lucha para que las elecciones se hagan el 6 de septiembre, y que desde el lunes comenzará el bloqueo nacional. “No voy a desmayar, voy a seguir trabajando, me voy a defender como corresponde. Si es un delito luchar por la vida y salud del pueblo boliviano, aquí estoy, no me voy a escapar, voy a dar la cara por mi país, por mi pueblo, sin ningún interés político”, indicó.

Huarachi ratificó las movilizaciones en rechazo a las elecciones a partir del lunes.

Pidió a la ciudadanía que se abastezca con productos de la canasta familiar por los bloqueos.

El Día/Agencias eldia@eldia.com.bo