Guardia Municipal muere por golpe recibido en operativo

Orden. Angélica Sosa expresó la indignación e impotencia por el fallecimiento de una funcionaria, y anunció que la Policía Boliviana, Fiscalía y el Ejército actuarán rigurosamente.

Viernes, 31 de Julio, 2020

El municipio, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lamentó la muerte de una guardia municipal, quien el pasado 12 de julio en el cumplimiento de sus funciones recibió un golpe en la cabeza, mismo que le causó un derrame cerebral. Carlos Méndez, secretario de Seguridad Ciudadana informó que se desconoce con que objeto fue golpeada Roxana Chavarría Arteaga de 38 años de edad, causándole la muerte días después de haber sido atendida en la Caja Nacional de Salud.

Suceso. "En un operativo del 12 de julio ella recibió un golpe, así lo indica la baja médica que hace la Caja Nacional, le dieron de baja tres días, no pudo identificar si fue con palo o una piedra. Luego de la baja retorna a sus actividades normales, ayer se sintió mal y sufrió un derrame cerebral que le quitó la vida", explicó Méndez, a tiempo de agregar que como municipio se le prestó toda la ayuda correspondiente a la familia, toda vez que era madre soltera de dos hijos y se hacía cargo de su hogar.

Llamado de atención a los comerciantes. Ante este lamentable hecho, la autoridad municipal pide a la población tomar conciencia y aprenda a disciplinarse y no llegar a la violencia. "Queremos que se tome conciencia y no mostrar que solamente la Guardia Municipal es agresora, en los últimos 10 días más de 25 guardias han sido agredidos, esto no lo damos a conocer porque son cosas que pasan en el ejercicio del trabajo", acotó.

Amparo a los familiares. La familia de la extinta funcionaria municipal gozará del seguro de vida que tiene, asimismo en la ocasión de un homenaje póstumo, la alcaldesa interina, Angélica Sosa, hizo entrega de ítems a tres familiares de la difunta; al esposo, Jorge Luis Espada; a la madre, Eloida Arteaga; y Ericka Chavarría, hija mayor de Roxana; a los que expresó las condolencias por la trágica pérdida de su ser querido, la que trabajó en el Gobierno Municipal, desde el 2010.

10 Años

Trabajaba la funcionaria en la gendarmería municipal, 3 familiares de ella serán beneficiados.

