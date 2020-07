Trata de personas:

La Paz es la región más afectada y las principales víctimas son mujeres y niñas

Situación. En Bolivia los centros mineros y el Trópico de Cochabamba son los principales lugares de destino de este delito que se incrementa cada año.

Viernes, 31 de Julio, 2020

Este 30 de julio se recuerda el Día Mundial contra la Trata por disposición de la ONU. En Bolivia el departamento de La Paz es el más afectado por este delito a nivel nacional y las principales víctimas de este azote son las mujeres y las niñas.

Situación de vulnerabilidad. El delito de trata comprende a la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, con abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, sexual, prostitución, esclavitud hasta la extracción de órganos humanos, recordó la Fiscalía General del Estado. La Paz es el departamento más afectado por el delito de trata de personas y las mujeres y niñas son las principales víctimas de estos crímenes; así lo confirmó el Coronel José Luis Alarcón, encargado de la Dirección General de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, dependiente del Ministerio de Gobierno.

El funcionario detalló en entrevista que durante 2019 los casos de este flagelo ascendieron a 882 a nivel nacional, teniendo La Paz más de la mitad de estos crímenes con 442 casos, ocupando el primero lugar.

A La Paz le sigue Cochabamba con 115 casos; inmediatamente viene Santa Cruz con 113 casos, seguida por Oruro con 55; posteriormente aparece Beni con 44; detrás Potosí con 43; Tarija reporta 40 casos mientras que Chuquisaca 25 y finalmente Pando con 5. Estos datos también fueron confirmados por el Ministerio Público.

En este año, hasta el 29 de julio, la Fiscalía registró 168 casos de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos, de los cuales trata de personas suman 132, proxenetismo 33, tráfico de personas 2, violencia sexual comercial 1.

El Coronel Alarcón también señaló que en Bolivia, los centros mineros y el Trópico de Cochabamba son los principales lugares de destino de trata de personas dentro del país. También reconoció que estas redes son difíciles de desarticular no solo en Bolivia sino también a nivel mundial.

Delito transnacional. Durante el Gobierno de Evo Morales, Bolivia llegó en 2018 a la lista negra del informe del Departamento de Estado estadounidense como un país de tránsito y destino de personas víctimas de trata, sobre todo con fines sexuales. Alarcón rememoró que a raíz de ello llegaron recursos de cooperación internacional para combatir contra este delito transnacional.

Argentina, Brasil, Chile, México, República Dominicana, China, Japón son algunos de los principales destinos donde son traficadas las personas bolivianas víctimas de la trata para ser explotadas laboral y sexualmente.

En cambio, a Bolivia, las víctimas de trata que son traídas al país son sobre todo mujeres para fines de explotación sexual desde países como Venezuela, Cuba, Colombia y Brasil. Si bien las víctimas son principalmente mujeres y niñas con fines sexuales, eso no significa que los hombres no sean víctimas sobre todo para fines laborales y para el tráfico de estupefacientes como también ocurre con las mujeres.

2018 Año

Bolivia llegó a la lista negra del informe estadounidense del Departamento de Estado.

2019 Año

Los casos ascendieron a 882 a nivel nacional, teniendo La Paz más de la mitad de estos crímenes.

Para comunidades y municipios

Empresa boliviana fabrica hornos crematorios “móviles”

Carlos Ayo Sulzer, experto energético y ambientalista explicó que se fabrican hornos crematorios “móviles” que pueden ser vendidos a mancomunidades que necesitan cremar el cuerpo de sus seres queridos. El horno tiene un costo de Bs45.000 con garantías y facturas. Indicó que sacaron el horno a las calles de La Paz para demostrar que comunidades y municipios pueden adquirirlo.

“Somos los primeros en el mundo en haber conseguido hacer este horno crematorio y lo ponemos a disposición de la población porque sabemos que cumple, sabemos que tenemos los estándares que necesitamos por la investigación que hemos hecho”, dijo Ayo.

Explicó que con un grupo de profesionales construyeron hornos crematorios en Oruro, Cochabamba y La Paz y por lo tanto, se cuenta con tecnología. Aclaró que no son una empresa de delivery ya que construyen hornos para ayudar a la sociedad a que no invierta mucho en las cremaciones.

“De las 200 llamadas que he recibido, solo tres cuatro personas han dado cuenta del objetivo de este horno crematorio móvil, esto no es un delivery (…), nosotros fabricamos hornos, esto no es un show, esto es una ayuda a la sociedad para bajar costos de inversión”, aseveró.

Explicó que el costo del horno sería de unos Bs325.000 y que antes de sacarlo a vender pasó pruebas, el costo para la cremación de un cuerpo sería Bs200. Resaltó que recibe pedidos del exterior./Urgente

Erbol eldia@eldia.com.bo