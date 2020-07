En San José de Chiquitos

Una vencedora del coronavirus lidera trabajo en la Sala Covid19

La joven profesional josesana es médico general con 8 años de experiencia laboral.

Jueves, 30 de Julio, 2020

La Dra. Carla Carola Claure Guasase, vivió en carne propia los síntomas que ocasiona la enfermedad del coronavirus, a los cuales enfrentó hasta vencerlo.

Esta amarga experiencia que sufrió junto a algunos familiares cercanos, que también se contagiaron, la motivó a estudiar la compleja patología, para poder ayudar, desde su formación académica, a sus vecinos.

Por la dedicación esmerada que realizaba a los pacientes, en el tratamiento, fue considerada para hacerse responsable de la Sala Covid19, habilitada en el Hospital Municipal de Segundo Nivel "Bernardino Gil Julio", con la finalidad de tratar a enfermos con cuadros clínicos críticos.

Al contar su experiencia, en la presentación del informe sobre usos y resultados de tratamientos con Dioxido de Cloro, la responsable de la Sala Covid19, demostró a la audiencia participante, la eficacia del producto.

Para sustentar su posición, mostró la evolución de 3 pacientes, que ya han sido dados de alta, de los muchos que han pasado por su sala.

Con evidencias contundentes como placas radiográficas, resultados laboratoriales, historias clínicas, recetas medicas, reportes diarios y otros elementos, demostró que la aplicación del compuesto químico mineral, ha tenido excelentes resultados.

La Dra. Claure manifestó que despues de haber asumido el cargo, no había día que no llore. "Me dolía ver sufrir a mis pacientes y en algunos casos morirse" señaló con voz entrecortada y con lágrimas en los ojos, mientras explicaba los procedimientos de como se los atendía.

"Hemos respetado los protocolos medicinales, procedimientos que recomienda el sistema de salud del Estado Boliviano, aplicando bajo estricto seguimiento medico antibioticos, analgesicos, antipireticos, hipoglucemiantes, inmunomoduladores, antivirales, vitaminas, diureticos, anticoagulantes, nebulizaciones, oxigeno y fisoterapias respiratorias. A pesar de los esfuerzos, un paciente de 65 años de edad, con Diabetes e Hipertención como enfermedades de base, se nos iba. Al recibir la sugerencia de sus familiares que tambien eran médicos y que habian usado con exito el CDS, se aceptó usar por primera vez esta compuesto quimico mineral, como alternativa en el tratamiento. Los resultados fueron sorprendentes y esperanzadores, toda vez que de un día para otro, presentó mejorías considerables", realtó la Dra. Claure.

"Tengo la esperanza que el uso del producto sea aprobado a nivel nacional y mundial, para que no nos sigan llegando cartas amenazadoras", conlcuyó diciendo.

Hasta la fecha 4 pacientes de la Sala Covid19 han perdido la batalla, señaló con tristeza; pero con orgullo y dibujando una sonriza en los labios aseguró que se cuenta con 22 recuperados.

20 personas conforman el equipo que atienden este lugar, entre médicos, enfermeros, laboratoristas, imagenologo, fisioterapauta, personal técnico, de limpieza y cocina. De todo el personal, solo uno cuenta con Item del TGN, los restantes trabajadores son contratados por el Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos.

El Dr. Germaín Cabellero, lamento el poco caso que hicieran las autoridades departamentales y nacionales a la invitación cursada por el municipio josesano, para conocer de primera mano la información con la que cuenta el Hospital de San José. "Lamentablemente fuimos desoidos, en una época cuando la pandemia se dispara en contagios y fallecidos, no mostraron el interés que merece, el exitoso protocolo implementado en nuestro Municipio" aseguró, tienpo de felicitar a la Dra. Claure por su dedicado trabajo.

Finalmente señaló que el informe será elevado al SEDES y al Ministerio de Salud, para su analisis.

/Limberg Cambara