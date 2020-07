Señala que sería garantía de democracia

Elecciones: Revilla cree que 'indefectiblemente' se dará la unidad contra el MAS

Jueves, 30 de Julio, 2020

Ref. Fotografia: El alcalde de La Paz, Luis Revilla. Foto: AMN

El alcalde de La Paz y parte de la alianza Juntos, Luis Revilla, manifestó este jueves su confianza en que, de cara a las elecciones, de manera indefectible habrá una unidad de organizaciones políticas contrarias al MAS.

Aclaró, sin embargo, que no sabe qué candidato encabezará la fórmula, pero ratificó que habrá unidad.

“Mi criterio absolutamente personal es que esta unidad se va a dar indefectiblemente, va a ocurrir. Yo soy optimista en que va a ocurrir, no le puedo decir a la cabeza de quién estará, pero yo creo que esta unidad se va a dar indefectiblemente”, dijo Revilla en el programa La Mañana en Directo de ERBOL.

Indicó que hay un margen de tiempo y que, una vez controlado el tema de la salud, en las siguientes semanas se trabajará para conseguir la unidad.

“Yo confío en que sí, en que llegado el momento va a haber unidad, porque esa es la única manera de garantizar la democracia en el país y evitar que vuelva el autoritarismo del MAS. Entonces, creo que sí, que va a ocurrir”, recalcó.

Respecto a la polémica de la fecha de elecciones, Revilla señaló que para él ya está determinado el 18 de octubre, por decisión del Tribunal Supremo Electoral.

“No entiendo cuál es la desesperación de algunos sectores de insistir en el 6 de septiembre, cuando estamos hablando de un mes y medio más. No estamos hablando de un año, dos años después. Parece una actitud intransigente y que no tiene verdaderamente ninguna explicación y ningún sentido a no ser afanes interesados de solamente un sector de las organizaciones sociales o de un partido político”, agregó.

/Erbol