Hay preocupación

Seis macrodistritos de La Paz superan el millar de casos de COVID-19

Desesperante. En Oruro hay gente que reclama la desaparición de los cuerpos de sus familiares de la morgue que murieron por coronavirus.

Miércoles, 29 de Julio, 2020

Seis de los nueve macrodistritos de la ciudad de La Paz ya acumulan más de un millar de casos registrados de COVID-19, informó el Gobierno Municipal.

Cotahuma registra 1.777 contagiados, el Macrodistrito Sur 1.602, Periférica 1.585, Max Paredes 1.540, San Antonio 1.283 y Centro 1.181, según datos del Observatorio COVID-19 de la Alcaldía.

Entre los restantes tres macrodistritos, Mallasa reporta 69 enfermos, Hampaturi cinco y en Zongo existe un solo caso.

A la fecha, en la sede de Gobierno se acumuló 9.731 casos de COVID-19 registrados, de los cuales 9.061 son activos. De esa cantidad, 130 están en el Centro de Aislamiento con síntomas leves; otros 116 pacientes reciben tratamiento en los hospitales municipales de La Portada y Cotahuma.

También se registran 106 fallecidos, mientras que 564 personas vencieron el coronavirus.

Enterraron en una fosa común cuerpos con COVID-19 en Oruro. Por otro lado, varias personas que perdieron a sus seres queridos a causa del coronavirus en el hospital Obrero, dependiente de la Caja Nacional de Salud (CNS) de Oruro, reclamaron porque los restos de sus familiares desaparecieron de la morgue de ese nosocomio y ya no pueden darles cristiana sepultura.

Según Gonzalo Arequipa, jefe médico de la CNS regional Oruro, debido a que los cadáveres permanecieron varios días en la morgue y por el riesgo de contagios, José Verduguez, máxima autoridad de la CNS, ordenó enterrar los restos en una fosa común. “No es que se han perdido, el problema es que la autoridad más superior que la mía ha ordenado que estos cuerpos se entierren en una fosa común. Yo tampoco me he enterado, esta mañana me he enterado que el administrador había ordenado que, conjuntamente con la Alcaldía, que estaban produciendo focos de contaminación, entonces, no ha habido respuesta de los familiares y han autorizado el entierro en fosa común”, explicó Arequipa. Marcelo Cortez, secretario general del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, explicó que cuando una persona fallece y no cuenta con los servicios fúnebres, la Alcaldía habilita espacios para enterrarlos y eso fue lo que ocurrió con los cadáveres que estuvieron en la morgue del hospital Obrero. “Queremos aclarar de forma muy puntual que, de acuerdo a ley, cuando una persona fallece y no cuenta con los servicios fúnebres respectivos, el Gobierno Municipal debe habilitar algunos espacios o cementerios específico para poder depositar allá a las personas que fallecen, es por eso que en Gobierno Municipal cumpliendo todos los protocolos técnicos y jurídicos estableció un espacio para que puedan estos cuerpos ser depositados y darles cristiana sepultura”, explicó la autoridad edil. El pasado lunes, varios ciudadanos lloraban y reclamaban al hospital Obrero porque no sabían dónde fueron llevados los restos de sus familiares, víctimas mortales de la pandemia del coronavirus.

600 Personas

Aproximadamente ya han vencido el coronavirus en la sede de Gobierno.

9 Mil

Casos activos de coronavirus registra hasta la fecha el departamento de La Paz.

Coronavirus

Recomiendan tratar síntomas de manera temprana

Un paciente con coronavirus en casa debe estar bien alimentado y consumir vitamina C y D para crear anticuerpos que permitan combatir el virus. Además, recomiendan hacer gárgaras con soluciones salinas y “atacar” a la enfermedad desde los primeros síntomas, según el doctor Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz.

Resaltó que en caso de tener los primeros síntomas como una fiebre, se debe quitar la misma inmediatamente. Además, del uso de antigripales.

“El paciente tiene que estar bien alimentado, por lo tanto debe tener vitaminas, proteínas, el paciente tiene que tomar la vitamina C, la vitamina D y tiene que consumir los cítricos encontrados en jugo de naranja a montón y eso es algo que nos va a ayudar a que ese cuerpo, ese organismo cree los anticuerpos”, dijo Larrea en una entrevista.

A su vez, mencionó que se debe hacer gárgaras tarde y noche con soluciones salinas para atacar los lugares donde se podría acumular el virus y de esta manera evitar que se multiplique. En caso de síntomas mayores, Larrea recomienda el uso de antibióticos como la azitromicina.

“Si están con síntomas mayores como dificultad respiratoria tienes el antibiótico, el antibiótico esencial es la azitromicina que aparte de ser un antibiótico tiene una parte que es antiviral y ayuda muchísimo en atacar al virus (…). Las personas desde los 15 años para adelante pueden tomar 500 miligramos todos los días por 7 días”, aseveró el doctor./Urgente

Erbol/Urgente eldia@eldia.com.bo