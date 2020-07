En una medida por aliviar la economía familiar

Gobierno decide adelantar pago de Renta Dignidad

Motivo. El argumento en que el Bono Salud aún no es viable debido al bloqueo de recursos en el Órgano Legislativo.

Miércoles, 29 de Julio, 2020

Ref. Fotografia: Ministro. Núñez, convoca a los asambleístas del MAS a un diálogo el lunes.

En una situación de notable iliquidez económica desde el Estado Central, la presidenta Jeanine Áñez dio a conocer la jornada de este martes que su Gobierno decidió adelantar el pago del aguinaldo de la Renta Dignidad, que reciben las personas de tercera edad. El argumento que esgrime la jefa de Estado es que todo se debe a que la Asamblea Legislativa, controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), mantienen bloqueados los recursos para el Bono Salud.

"Ya pasó más de una semana desde que hicimos el Bono Salud, pero la Asamblea del MAS todavía no libera el dinero para entregar ese (nuevo) bono a las familias. Por eso, hemos decidido entregar otra ayuda económica a las familias, una ayuda que no necesita permiso de la Asamblea, vamos a entregar, vamos a adelantar el aguinaldo de la Renta Dignidad", anunció Áñez, a través de un video.

Más detalles al respecto. Áñez, recordó que las personas que se benefician de la Renta Dignidad reciben cada fin de año un aguinaldo, pero en la actual coyuntura de la pandemia se determinó adelantar la entrega de ese dinero para agosto próximo.

Según el Gobierno, los beneficiarios de la tercera edad son al momento más de 870.000 personas en todo el país. El sistema de pago del aguinaldo por adelantado se hará a través de las entidades bancarias encargadas de cumplir con dicha entrega.

El año pasado, a través de una ley, se incrementó la Renta Dignidad a 300 bolivianos mensuales para las personas que cuentan con una jubilación regular y a 350 bolivianos para los adultos mayores que no pertenecen a ningún sistema de pensiones.

Una situación compleja. Al igual que todos estos últimos días las autoridades del Gobierno, en la víspera no han escatimado esfuerzo alguno, en reiterar que los créditos de los USD 327 millones del FMI (Fondo Monetario Internacional) que son bloqueados por la mayoría de asambleístas del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), no están sujetos a ningún condicionamiento alguno.

"En el Fondo Monetario Internacional no hay condicionamientos ni de política monetaria ni de política cambiaria. Es decir, no va a subir el dólar, no se está manejando políticas específicas de aumentar tributos, impuestos, porque no es un crédito", afirmó el viceministro de Inversión Pública, Gonzalo Quiroga, durante una entrevista con Bolivia TV.

Entre tanto, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, a través de su cuenta en Twitter, informó que las autoridades del Gobierno estarán sin pretextos a la espera de la convocatoria oficial de la comisión legislativa presidida por la diputada Otilia Choque para explicar sobre los créditos internacionales, que aún están bloqueados en la Asamblea.

"La diputada del MAS, Otilia Choque, pide que los proyectos de créditos internacionales sean fundamentados en la comisión que ella preside. Ministros y viceministros estaremos, sin pretextos, a la espera de su convocatoria. ¡Primero está la salud y la economía de los bolivianos!", manifestó Núñez.

17 de abril

Fue aprobado el crédito que el FMI otorga a Bolivia.

Ismael Luna Acevedo iluna@eldia.com.bo