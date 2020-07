Autoridades declaran duelo departamental y nacional

El COVID-19 se lleva al principal guerrero de la salud

Deceso. La familia da el último adiós al secretario de Salud de Santa Cruz. Políticos y la población en general expresa su pesar por la partida de la autoridad. Alistan homenajes póstumos.

Sábado, 25 de Julio, 2020

La pandemia del COVID-19 que azota al país, se lleva la vida del considerado guerrero de la salud, Óscar Urenda Aguilera.

El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, falleció después de una larga batalla contra el virus que contrajo liderando la lucha contra la pandemia.

Urenda llevaba 46 días internado luchando por su vida.

Enfermedad. La Gobernación de Santa Cruz confirmó su fallecimiento, la madrugada del viernes.

En mayo pasado, informó que ya había dado positivo a COVID-19, pero al poco tiempo se recuperó, sin embargo, a inicios de junio la autoridad, indicó que había vuelto a contraer la enfermedad.

En esa oportunidad se anunció que tenía dificultad respiratoria. Fue internado y después ingresado a terapia intensiva, donde permaneció por muchos días.

Marcelo Ríos, director del Servicio Departamental de Salud (SEDES), informó que ya en los últimos días había dado negativo al virus de la pandemia, sin embargo los daños de la enfermedad en su salud, complicaron su situación. "El COVID-19 llegó como una ola y arrasó lo que tenía en frente y se llevo al Capitán. Debemos recordarlo siempre con su mirada de paz. Nos deja como legado, el servicio al pueblo", manifestó el funcionario, recordando que años atrás sufrió un problema de salud en el corazón.

Luchador. Como secretario de Salud, Urenda lideró los esfuerzos del departamento de Santa Cruz en la contención del coronavirus.

Desde un principio alertó sobre la peligrosidad de la pandemia, incluso anunció la llegada de un "turbión" de casos positivos de COVID-19 en la región, ante la desobediencia de la población. "La salud es complicada y peor en este país por tantos años de abandono. Ahora nos toca hacer este trabajo y lo queremos hacer de la mejor manera con un buen equipo, con un gobernador a la cabeza, con la gente comprometida vamos a luchar con todas nuestras fuerzas", fue una de sus primeras declaraciones de Urenda cuando iniciaba su labor de lucha contra el COVID-19.

Urenda se destacó por ser un hombre sincero. Durante sus informes epidemiológicos de la región, aprovechaba para llamar la atención a la población para evitar que suban los infectados por el virus. "No es posible que la inconsciencia y la irresponsabilidad de unos cuantos nos traiga desgracia a la mayoría. Por tanto, yo les pido por favor que todos tomen conciencia si es que en algún momento pretenden volver a un estado más o menos normal", fue una de sus últimas intervenciones públicas.

Homenaje. El viernes por la tarde, la familia de Urenda le dio el último adiós en el Cementerio General.

Darling Flores, esposa de Óscar Urenda, cargó las cenizas de su compañero hasta el mausoleo de la familia, acompañada de sus seres queridos y amigos más cercanos.

Algunas autoridades también participaron del último adiós al secretario de Salud.

Las personas llegaron hasta el cementerio portando globos blancos, que después los soltaron al cielo, tras culminar la breve misa que llevó adelante el sacerdote Raúl Arrázola. En tanto, en los ambientes de la Casa de Gobierno, las autoridades de la Gobernación cruceña, instalaron una capilla ardiente para quienes quieran despedirse del guerrero de la salud.

Paola Parada, secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación, destacó la existencia de un libro de firmas que será entregado a la familia del galeno, donde la población puede expresar su condolencia.

En esta jornada de sábado, también se tiene programada actividades en homenaje a Urenda: ofrenda floral en la plaza principal y una misa a media mañana.

Así también ayer se sumaron al homenaje póstumo, varias ambulancias con un "sirenazo" en las instalaciones del Centro de Operaciones Departamental (COED).

Duelo. La Gobernación cruceña decretó duelo departamental de siete días, sin suspensión de actividades.

Parada indicó que sus instituciones dependientes deberan izar la bandera boliviana y cruceña con un crespón negro. "Queremos transmitir nuestro cariño, respeto y solidaridad con la familia del doctor Óscar Urenda. Gracias a su familia por prestárnoslo durante tanto años de lucha incansable, en los que el doctor Urenda dedicó su vida al servicio de la salud de Santa Cruz", expresó.

A su vez, desde el Gobierno Central, declaró Duelo Nacional de tres días por el deceso de Óscar Urenda.

Así también, instruyó izar a media asta el emblema nacional, junto con un crespón negro.

Dolor. Desde el 10 de marzo, fecha en que llegó la pandemia al país, Urenda se constituyó en un referente de lucha contra el virus. Hoy la población expresa su consternación por su partida a causa de esta enfermedad que contrajo por segunda vez y que no pudo vencer, señala un reporte del periódico Bolivia.

Autoridades regionales y nacionales expresaron su pesar por el fallecimiento de Óscar Urenda.

La presidenta Jeanine Áñez, fue una de las primeras en pronunciarse por medio de sus redes sociales.

"Lamento profundamente el fallecimiento del Dr. Óscar Urenda, hombre ejemplar y comprometido con su pueblo. Mi solidaridad con su familia, amigos y todos los cruceños en estos momentos de dolor. Mis oraciones están con ustedes. El Señor lo tenga en su gloria querido doctor", expresó la jefa del Estado, a través de su cuenta en Twitter.

Así también lo hicieron las principales autoridades del departamento: Rubén Costas y Angélica Sosa.

Otras autoridades de la región también expresaron sus condolencias, al igual que representantes y líderes políticos de otros departamentos.

Pero las expresiones de condolencias para la familia del guerrero de la salud, no solo se limitó en autoridades y políticos, sino que la población cruceña en general hizo estallar las redes sociales para manifestar su pesar por la partida del principal líder de la batalla contra el virus.

9 de mayo

Primera vez que informa que dio positivo a COVID-19.

46 Días

Luchó por su vida Óscar Urenda internado por el COVID-19.

Sectores sociales

Roger Vaca Díez

Presidente del Club Social 24 de Septiembre

"Hemos perdido la esperanza de la recuperación de su salud. Fue un hombre valioso, lo recordaremos como un Quijote".

Wilfredo Anzoátegui

Presidente Colegio Médico

"Estamos consternados. Vamos a exigir la entrega del Cóndor de los Andes. Se lo merece por su lucha en nuestro pueblo y en el país. Nos quedan buenos recuerdos y anécdotas en el corazón".

Sósimo Paniagua

Ejecutivo COD

"Desde el inicio de la pandemia pedía: cuídense, lávese las mano, use barbijo, cuidemonos todos. Es un ejemplo para todos. Esta enfermedad mata, no es cuento".

Aldo Terrazas

Dirigente Transporte

"Tuvimos oportunidad de reunirnos en anteriores oportunidades por el coronavirus. Nos explicó lo peligroso de la pandemia. Su pérdida nos hace recapacitar".

Carlos Arrien

Presidente de la A.C.C.C.

"Formaba parte de la comparsa Bacanes. Fue un gran hombre y un comparsero de corazón. Fue una persona jovial, hoy estamos de luto".

Frases puntuales de Óscar Urenda

04 diciembre 2016

"Hay mucha culpa del centralismo por la falta de personal, pero también hace falta mucho más compromiso desde el hospital

pedimos paciencia".

14 noviembre 2016

"Los hospitales del tercer nivel, a pesar de las dificultades, son los que dan esperanzas a nuestra gente. Confiemos en ellos."

28 marzo 2020

“No puede ser que un hospital esté aislado, que no atienda a enfermos de VIH, tuberculosis o de coronavirus. Es su obligación”.

1 abril 2020

“Estamos esperando un turbión, todo el mundo sabe lo que es un turbión, pero esto va pasar, la gente tiene que colaborarnos".

Autoridades y políticos

Presidenta

Jeanine Áñez

"Lamento profundamente el fallecimiento del Dr. Óscar Urenda, hombre ejemplar y comprometido con su pueblo. Mi solidaridad con su familia, amigos y todos los cruceños en estos momentos de dolor. Mis oraciones están con ustedes. El Señor lo tenga en su gloria querido doctor".

Rubén Costas

Gobernador de Santa Cruz

"Se me hace difícil asimilar tu partida Osquitar. Siempre te admiré porque más de una vez preferiste dar tu vida por los demás, con ese corazón noble y desinteresado".

Angélica Sosa

Alcaldesa de Santa Cruz

"Un hombre valeroso, dedicado 100 % desde hace muchos años a la salud pública cruceña, entregado al servicio público y arriesgando la vida por todos. Dios lo tenga en su gloria, Dr. Urenda. Santa Cruz siempre lo recordará con el mayor cariño".

Hugo Salmón

Presidente de la Asamblea Departamental

"Rindió su vida por defender el derecho más preciado de un ser humano. Lo que hizo el doctor Urenda, es un reconocimiento a su trayectoria que brindó".

Carlos Mesa

Candidato presidencial CC

Mis condolencias y solidaridad a la familia del Dr. Óscar Urenda y al pueblo cruceño y boliviano, por la irreparable pérdida de un gran profesional y notable ser humano que representó lo mejor que tiene Santa Cruz: amor y compromiso con la gente.

Luis Fernando Camacho

Candidato presidencial Creemos

"Duele el alma ver partir a un tipazo como el Dr. Urenda. Luchó hasta lo último, lo arriesgó todo por salvar la vida de su pueblo y su gente. Estoy seguro que hoy el cielo se abrió de par en par para recibir con honores a nuestro comandante de batalla. Nos hará mucha falta doctor".

Luis Arce

Postulante a presidente por el MAS

"Lamentamos el sensible fallecimiento del Dr. Óscar Urenda Aguilera, secretario departamental de Salud y Políticas Sociales del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Nuestra solidaridad con su familia en este momento de profundo dolor".

Contestatario al gobierno de Evo Morales

27 diciembre 2018

“No nos pueden imponer un seguro, mientras no haya un acuerdo entre todos los actores.”

21 mayo 2018

"De manera totalmente intencionada, la ministra de Salud, está distribuyendo los ítems de la gestión 2017, de manera directa a los municipios masistas, sin coordinar con el sistema de salud departamental."

13 marzo 2018

"O el centralismo devuelve los recursos confiscados y congelados para que podamos pagar las competencias, principalmente de salud, o ellos se hacen cargo de las planillas de 1.800 ítems del departamento."

11 marzo 2017

"Si el Estado no defiende al ciudadano, cunde la desesperanza. Todos unidos contra el autoritarismo !!!"

07 octubre 2016

"Estamos pagando por cuenta del Estado Central, 1.843 ítems de salud y ellos ni siquiera han enviado los 101 (miseria) del año 2016."

13 julio 2016

"Seguimos sin recibir los ítems de salud para el departamento. Este tema no se puede usar como instrumento de confrontación."

12 junio 2016

"La intención del MAS de ahogar económicamente a la Gobernación cruceña se manifiesta en la dotación de solo 101 ítems de salud."

Contestatario al Gobierno de Jeanine Áñez

05 mayo 2020

"Debemos demandar lo que hemos convenido con el Gobierno Nacional, que son contratos para el personal y respiradores para nuestros pacientes. Contratos para ampliar camas de internación y respiradores para salvar la vida a la gente. Ya es una responsabilidad del Gobierno Nacional porque esto no es para de aquí a una semana, es para mañana.”

09 abril 2020

“Parece que el ministro de Defensa no sabe cómo trabajamos, con lo que aquí estamos lidiando. La intención no es pelear con las autoridades nacionales. Nosotros nos encargamos de la logística sanitaria, el tema de que la ciudadanía se quede en casa es algo que maneja el Gobierno."

27 mayo 2020

“Lo único que les pido yo es que si hay alguna reunión que quiera flexibilizar la cuarentena, no me inviten porque yo no lo voy a permitir.”

