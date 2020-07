Vocales aprobaron ir a votación el 18 de octubre sociales rechazan nueva fecha

Vocales aprobaron ir a votación el 18 de octubre

Polémica. Candidatos aceptan decisión electoral. Cívicos cruceños y alcaldes en desacuerdo con la determinación. Iglesia pide priorizar la salud durante la pandemia.

Viernes, 24 de Julio, 2020

Después de la presión al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que se suspendan las Elecciones Nacionales, se fijó una nueva fecha de votación.

Sin embargo, la medida no ha sido aceptada en su totalidad por varios sectores sociales del país.

Decisión. El TSE informó que fijó las elecciones para el domingo 18 de octubre, postergando así en más de un mes la fecha que estaba prevista para el 6 de septiembre. “El Tribunal Supremo Electoral ha resuelto fijar la fecha de la jornada de votación de la Elección General 2020 el domingo 18 de octubre de 2020, con una eventual segunda vuelta en 29 de noviembre y una posesión de las autoridades en diciembre de este año”, manifestó el presidente del TSE, Salvador Romero.

Argumentó que existe consenso en que el pico de contagios en la pandemia será entre fines de julio e inicios de septiembre, y que lo recomendable es hacer las elecciones cuando haya un descenso. “La fecha definitiva de la elección genera mayores condiciones para la protección de la salud, facilidades de votación en el exterior, llegada de misiones de observación internacional, además de favorecer el despliegue logístico de todas las operaciones en el territorio por parte de los tribunales departamentales electorales”, agregó.

Romero dijo que para tomar la decisión se han considerado múltiples informes, como del Ministerio de Salud, y proyecciones de universidades especializadas en el tema de la pandemia como la Johns Hopkins y de Washington.

Aseveró que la resolución del TSE no requiere aprobación de la Asamblea Legislativa. Aclaró que antes acudió al Legislativo para buscar el consenso partidario plasmado en una ley, pero recalcó que aquello ahora no es necesario.

Candidaturas. Tras conocerse la decisión del TSE, la presidenta y candidata Jeanine Áñez, afirmó que cumplirá la fecha que disponga el TSE y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). “Cumpliremos la fecha que el @TSEBolivia y la Asamblea fijen para las elecciones. Cualquiera sea esa fecha, el Gobierno llama a impulsar entre todos la reactivación económica, la lucha contra el virus y la consolidación de la democracia”, publicó Áñez en su cuenta de Twitter.

En esa misma línea, el candidato de la alianza Libre 21, Tuto Quiroga, resaltó la decisión. “El TSE asumió potestad de Poder Estatal y postergó elecciones. Triunfó la vida sobre el capricho. Votemos cuando se minimice riesgo a la salud, se maximice la participación ciudadana y se garantice observación internacional”, señaló.

A su vez, el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, expresó su respaldo a la decisión el TSE. “Esta nueva fecha tiene que ver con la protección de la salud de todos nosotros. Comunidad Ciudadana quiere expresar su pleno respaldo a la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Cumpliremos esa norma y acataremos esta nueva fecha asistiendo como candidatos a presidente, vicepresidente, senadores, senadoras, diputados y diputadas”, manifestó.

Mesa fue el último candidato en aceptar la postergación de las elecciones del 6 de septiembre, a excepción del MAS, que hasta ayer mantenía su insistencia de ir a las urnas en dicho mes.

Mientras que el candidato presidencial de la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, sostuvo que el presidente del TSE, Salvador Romero, “parece un niño caprichoso”. “El TSE no es su juguete sino una institución. La fecha debe fijarse según criterios técnicos sanitarios. Los bolivianos iremos a las urnas cuando ir a depositar un voto no sea sinónimo de contagio y muerte".

En contraposición, el expresidente y actual jefe de campaña del MAS, Evo Morales, sostuvo que el único órgano que puede modificar ese plazo es la ALP. “Cualquier decisión unilateral es ilegal e inconstitucional”, advirtió mediante Twitter.

Por otro lado, Morales también denunció que la postergación de las elecciones se debe a una estrategia del Gobierno para proscribir al MAS. “El Gobierno de facto quiere ganar más tiempo para continuar con la persecución contra dirigentes sociales y contra candidatos del MAS-IPSP. Esa es otra forma de proscripción. Por eso no quiere elecciones el 6 de septiembre”, agregó.

Sectores en desacuerdo. Sin embargo, a diferencia de los candidatos que están en carrera electoral, algunos sectores sociales se han pronunciado rechazando la nueva fecha fijada para la votación.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, fue el primero en manifestarse rechazando la determinación. "Queremos elecciones pero con la seguridad de que no vamos a ir a enfermarnos, además es un Comité Científico especialista el que debe resolver la fecha de votación, no son ellos los que tienen que decirnos. Advierto que octubre es un mes importante para los bolivianos, hicimos correr a un dictador, cuidado que pase lo mismo con Salvador Romero", subrayó.

A su vez, la Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ), se pronunció rechazando la nueva fecha de los comicios.

Moisés Salces, cuestionó a los vocales electorales, señalando que no existen argumentos para ir a elecciones en octubre, cuando aún continuarán activos los casos de COVID-19.

Advirtió que se pueden reactivar las movilizaciones sociales que en octubre y noviembre del 2019 en defensa de la democracia y que finalmente provocaron la salida de Evo Morales.

Opinión. El presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), monseñor Ricardo Centellas, ratificó la posición de la Iglesia Católica respecto a la fecha de elecciones que estaba prevista para el 6 de septiembre.

Argumentó que, si se quiere apostar a una democracia consolidada, se tiene que velar por la participación, pero si la cantidad de infectados de COVID-19 supera los 100 mil, el ausentismo tendrá un alto porcentaje.

“Si suben los infectados y siguen subiendo, no hay curva descendente, entonces es muy riesgoso, es de alto riesgo y no conviene realizar las elecciones”, recalcó el también arzobispo de Sucre.

En un mensaje al Tribunal Supremo Electoral, el monseñor señaló que toda institución estatal está al servicio de la vida y la integridad de la persona, por lo cual “cualquier medida que hayan tomado siempre se puede revisar cuidando la salud de todos los bolivianos”.

Amenaza de convulsión. Sin embargo, no todos los sectores sociales aceptaron la medida del TSE de manera satisfactoria.

La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari, amenaza con generar “convulsión social” tras la postergación de las elecciones presidenciales para el 18 de octubre. Los dirigentes campesinos advirtieron que no permitirán que las elecciones se realicen en otra fecha. “El pueblo boliviano, nuestras organizaciones sociales no vamos a permitir que se suspendan las elecciones, caso contrario, no se llevan las elecciones, se viene la movilización, bloqueo general de caminos, se viene la convulsión social, se viene el paro indefinido. No podemos permitir la burla del señor Salvador Romero”, manifestó uno de los dirigentes.

Elecciones fusionadas. El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, luego de conocer que las Elecciones Generales del 6 de septiembre fueron cambiadas para el 18 de octubre, sugirió que de una vez se convoque a nuevas elecciones en las que se incluyan nacionales, departamentales y Alcaldías.

Arias indicó que la nueva fecha podría ser cambiada nuevamente ante el aumento de casos de coronavirus en el país, que hasta el miércoles superó los 64 mil infectados. “La decisión no sé si es la más correcta, postergar casi un mes, pero que las elecciones en septiembre iban a ser difíciles, sí iban a ser difíciles, es una decisión importante, y en mi opinión personal es que de una vez deberíamos hacer una nueva convocatoria a elecciones, es decir, pongámonos una fecha un poco más (larga), pero convoquemos a elecciones”, manifestó Arias.

8 Frentes políticos

Están en carrera electoral y todos, excepto el MAS pedían la postergación de los comicios.

2 Fechas

Se suspendieron las Elecciones Nacionales: 3 de mayo y 6 de septiembre.

ONU respalda decisión del TSE y pide respetar su autonomía

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de Jean Arnault, enviado personal del secretario general de la organización, reiteró hoy que tiene “plena confianza” en el trabajo del TSE, tras la decisión de esa instancia de postergar las elecciones hasta el próximo 18 de octubre.

“Con ocasión de la decisión anunciada hoy por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE,) las Naciones Unidas reiteran su plena confianza en el profesionalismo e independencia del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y en su compromiso con la realización de la tarea histórica que le corresponde cumplir antes de concluir el año 2020, de acuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional”, señala un comunicado difundido por la ONU.

En ese sentido, Arnault recuerda que todos los vocales del TSE fueron elegidos “en base a sus méritos hace siete meses por todos los partidos políticos de la Asamblea Legislativa Plurinacional” y resalta que tuvieron que enfrentar un momento especialmente difícil a raíz del coronavirus, pandemia que ya obligó a postergar dos veces los comicios generales.

“Esperamos que la decisión anunciada hoy acerca de la fecha definitiva de la elección contribuya a la más amplia participación posible en el proceso, la campaña y la jornada electoral. Esperamos también que favorezca la observación internacional en el proceso electoral, a la cual todos los partidos políticos han atribuido especial importancia”, señaló la ONU.

Asimismo, la ONU llama a todos los actores políticos y de la sociedad a apoyar el proceso electoral y hace un llamado para respetar la autonomía del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). “Llamamos a todos los líderes políticos y sociales a propiciar un clima de respeto a la autonomía del OEP, exento de presiones indebidas. Hacemos hincapié en la importancia del respeto y la tolerancia en el marco de la contienda electoral”, agrega el organismo internacional.

Samuel Doria Medina no descarta dar un paso al costado

El candidato a la vicepresidencia por la alianza Juntos, Samuel Doria Medina, afirmó que estaría dispuesto a dar un paso al costado en su candidatura si ello ayudara a evitar que el MAS vuelva al poder.

Consultado en ese sentido por el excandidato del MNR, Virginio Lema, en las entrevistas que realiza por Facebook, Doria Medina respondió: “Pero sin ninguna duda, Virginio, el año pasado yo tomé la decisión de no participar, este año yo dije ‘hay que hacer alianzas, hay que buscar unidad’. Entonces yo lo he dicho muy claramente, el objetivo fundamental no es que uno sea presidente o vicepresidente”.

Doria Medina agregó que la meta principal, desde su punto de vista es que “el futuro no sea igual al pasado, y número dos, que veamos la forma de fortalecer nuestra democracia. Para mí eso es lo importante, lo demás es secundario”.

Lema insistió en el tema de qué haría Doria Medina si la presidenta Jeanine Áñez no tuviera chances de ganar y si ello hiciera posible que el MAS gane una elección. Doria Medina respondió: “te soy completamente franco y directo, en algún momento si se llega a ver esa situación, no es que yo voy a tirar la puerta y me voy a ir, está claro que se discutirán los temas en la alianza y se tomará una decisión”.

En otra parte de la entrevista, Doria Medina admitió no ser parte del “círculo íntimo donde se toman decisiones políticas”.

También dijo que no es parte del Ejecutivo: “No tengo gente en el Gobierno, no soy parte del Gobierno, la presidenta me escucha en materia económica, no sólo la presidenta, sino también su gabinete, cuando les hablo de economía me escuchan. Pero está claro que no soy de su partido político”.

TSE alista pronunciamiento sobre denuncias contra el MAS

El presidente del TSE, Salvador Romero, afirmó que la entidad electoral aún no cuenta con una fecha exacta para pronunciarse sobre las denuncias que se presentaron para la anulación de la personalidad jurídica del Movimiento Al Socialismo (MAS). Pero adelantó que se regirá a las normas establecidas para el caso. “El TSE va a actuar en todas y cada una de estas denuncias en el marco de la ley, va a pronunciarse de acuerdo a lo que señala la norma. Todas las denuncias van a ser tratadas, van a ser consideradas y todas ellas tendrán la respuesta legal como corresponde al Tribunal Electoral”, señaló Romero.

Hasta la fecha se presentaron ocho denuncias contra el MAS y todas ellas piden la anulación de su personalidad jurídica, así como la inhabilitación de todos sus candidatos de las elecciones generales.

Romero informó también que continúan llegando más denuncias en contra del MAS, pero subrayó que el TSE respetará el debido proceso de cada una de las denuncias y por eso aún no cuenta con un fecha precisa para emitir un pronunciamiento al respecto.

Hasta la fecha el TSE aceptó dos denuncias presentadas contra el partido azul, así como la denuncia presentada contra la alianza Juntos. Sin embargo, el partido del expresidente Evo Morales prepara mecanismos legales de defensa para evitar perder su personalidad jurídica, recurriendo al Tribunal Constitucional.

Existe una constante presión, de parte de sectores de la población, para que el Órgano Electoral emita un pronunciamiento al respecto.

