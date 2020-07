Pensiones escolares

Padres que firmaron acuerdos con colegios no podrán acogerse al descuento del 50 %

Situación. El abogado de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados, afirmó que el cierre del año escolar no es una opción para los padres de familia de unidades educativas privadas.

Viernes, 24 de Julio, 2020

Israel Quino, abogado de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados, afirmó que el tratamiento de ley, sobre el 50 % de descuento en Unidades Educativas Privadas, continua vigente luego de que la sala constitucional 2.a del tribunal departamental de Chuquisaca denegó la tutela solicitada, asimismo informó que no podrán acogerse a dicha ley, los padres que hayan suscrito acuerdos con sus respetivos colegios.

Acción popular. “Sabemos que hay colegios que ya han podido llegar a acuerdos con sus respectivas unidades educativas, porque llegaron a acuerdos y los firmaron, son libres de hacerlo y por ello, ellos ya no podrán acogerse a la ley que debe ser aprobada debido a que muchos padres con hijos en colegios particulares perdieron sus fuentes de trabajo“, dijo.

En las últimas horas, la sala constitucional 2.a del tribunal departamental de Chuquisaca denegó la tutela solicitada mediante una acción popular que pretendía suspender el tratamiento legislativo de proyecto de ley PL208/2019-2020 sobre la reducción excepcional del 50 % de pensiones en unidades educativas privadas de Bolivia, así lo confirmó el presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Particulares José Antonio Pereira, quien ponderó la valoración del tribunal de garantías.

“Ese fallo constitucional nos permite continuar con el avance del proyecto del ley de 50 % de descuentos en pensiones de colegios como efecto de la pandemia y demostramos en audiencia que se debe tutelar el derecho a la educación antes que los intereses lucrativos de las corporaciones de colegios del país” afirmó Pereira.

Situación económica de los padres. Asimismo informó que en audiencia de acción popular, celebrada en Chuquisaca, donde fue notificada también la Asociación Nacional de Colegios Particulares de Bolivia – ANDECOP y el Ministerio de Educación; se demostró ante el tribunal tres elementos notorios sobre la situación económica de los padres de familia en Bolivia.

Quino afirmó que en dicha audiencia, ANDECOP reconoció que el acuerdo sobre los descuentos, fue solo entre colegios privados y el Ministerio de Educación sin la asistencia de padres de familia.

Asimismo que existe solamente un comunicado de prensa para avalar los descuentos en los colegios privados sin la existencia de instrumento jurídico alguno que autorice a los colegios aplicar descuentos y que solo a partir del 7 de julio se reglamenta la educación virtual en el país que lo implica que el periodo de marzo a junio, los colegios brindaron clases fuera de norma.

“Por ello corresponde ningún pago por estos meses porque la educación virtual no estaba autorizada por el ministerio, las madres y padres de familia no podemos pagar servicios irregulares y fuera de norma; por ello debe existir un acuerdo de partes de julio a diciembre, de no conciliar una vez aprobada la ley se aplica el 50 % de descuento de hecho en las relaciones contractuales entre colegios y padres de familia”, aclaró José Pereira en su condición de representante nacional.

