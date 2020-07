Polémica

Copa advierte a Mesa: Nunca se le va a perdonar lo que pasó en El Alto en octubre de 2003

Miércoles, 22 de Julio, 2020

Ref. Fotografia: La presidenta del Legislativo, Eva Copa y el candidato a la presidencia, Carlos Mesa.

La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, advirtió hoy a Carlos Mesa, candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), que El Alto “nunca lo va a perdonar” por los hechos sucedidos en octubre de 2003, cuando ejercía el cargo de Vicepresidente.

“A Carlos Mesa nunca se le va a perdonar lo que paso en El Alto. Él fue cómplice con la masacre en nuestra ciudad”, aseveró Copa, entrevistada por Radio Kawsachun Coca.

El 2003, durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada y la vicepresidencia de Mesa, se produjo la así llamada “masacre de octubre”, donde fallecieron 67 personas y más de 500 fueron heridas, producto de la represión militar contra una movilización que se oponía a la exportación de los recursos naturales a Estados Unidos por puertos de Chile, propuesta realizada por Sánchez de Lozada.

Después, cuando Sánchez de Lozada renunció y Mesa asumió la presidencia, el hoy candidato de CC emitió un discurso en El Alto en el que dijo: “Ni olvido ni venganza: justicia”, promesa que, para mucha gente, no se cumplió.

Precisamente Mesa ha hablado en reiteradas ocasiones sobre los hechos de 2003 y dejó en claro su posición respecto a lo sucedido.

“Yo he sido claro, me separé del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada precisamente por razones éticas, así que yo me siento absolutamente con la autoridad moral para hablar de lo que fue 'octubre negro' y para decir que mi gobierno fue una demostración de respeto a los derechos humanos y de reivindicación de la paz y la construcción de un espacio de alianza y unidad entre los bolivianos", remarcó en una de las muchas preguntas que se la hizo al respecto.

