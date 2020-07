Remitió una carta al Gobierno

FMI reitera que el crédito de $us 327 millones no tiene condiciones

Miércoles, 22 de Julio, 2020

El Fondo Monetario Internacional (FMI) remitió este miércoles una carta al Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez en la que le ratifica que el crédito de $us 327 millones aprobados para Bolivia no contempla ningún tipo de condicionamiento.



"El apoyo financiero no está sujeto a condicionalidad ex post ni a los exámenes del Directorio Ejecutivo que forman parte de los programas respaldados por el FMI. La expectativa es que los recursos asignados en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido-IFR se destinen a afianzar el sistema de salud de Bolivia", señala la carta del FMI.



La misiva, que está firmada por Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, fue remitida al ministro interino de Economía y Finanzas Públicas, José Abel Martínez, señala un comunicado de prensa de esa cartera de Estado.



En la carta se resalta que los recursos otorgados a Bolivia tienen el objetivo de atender la emergencia sanitaria por el COVID-19, como se hace con todos los países miembros que requieren esos dineros para enfrentar la pandemia.



El Ministerio de Economía indicó que el crédito del FMI "es un apoyo presupuestario de libre disponibilidad para el Estado boliviano que, en el marco de la soberanía que tiene el país, podrá ser destinado conforme las prioridades de atención a las obligaciones del Gobierno con la población".



Según el boletín institucional, el FMI concedió este tipo de asistencia de emergencia a 72 países, siendo Bolivia uno de ellos, con el objetivo de atender las diversas necesidades relacionadas con gastos fiscales de emergencia para mejorar la atención de salud, apoyo social y otras medidas de alivio.

