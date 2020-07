Caso fraude electoral

MAS envía al TCP dos recursos para evitar sanciones por delitos electorales

Miércoles, 22 de Julio, 2020

Ref. Fotografia: Ilustración. Foto: Tomada de Opinión

El Movimiento Al Socialismo (MAS), busca vías legales para asumir defensa ante los procesos iniciados en su contra luego de que su candidato presidencial, Luis Arce Catacora, comentara una encuesta interna en un medio televisivo.

A través de su equipo jurídico el MAS envió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción concreta y una acción abstracta de inconstitucionalidad en contra de artículo 136 de la ley 26 de Régimen Electoral, que ordena la suspensión de la personería jurídica del partido que difunda encuestas.

Con esta acción el expartido de Gobierno busca evitar que el Órgano Electoral pueda actuar en su contra anulando su personería jurídica.

El asambleísta del MAS en Chuquisaca, Manuel Alfaro, indicó que el Tribunal Supremo Electoral no tendría argumentos para sancionarlos ya que “las declaraciones de Arce no contravienen la ley de Régimen Electoral”, toda vez que dentro del calendario aún no se inició de manera oficial con el periodo de campaña electoral.

Artículo 136 de la ley de Régimen Electoral: “Se prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral cuando: c) Hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas, misiones nacionales o internacionales de acompañamiento electoral y organismos internacionales”. /Radio Fides